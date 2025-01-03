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Campo, estacionamento, galpões...

Prefeitura de Vitória quer troca de imóveis com a União; veja os locais

A negociação interessa, além da prefeitura e da União, ao Instituto Federal do Espírito Santo, que já administra uma das áreas envolvidas no acordo. Não há um prazo definido para a conclusão da negociação
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

03 jan 2025 às 09:33

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 09:33

Galpões do Instituto Brasileiro do Café, o IBC, em Jardim da Penha.
Galpões do antigo Instituto Brasileiro do Café, o IBC, em Jardim da Penha, servirão como "moeda de troca" na negociação entre União e Prefeitura de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Prefeitura de Vitória e a União estão negociando a troca de alguns imóveis em bairros como Jardim da PenhaSanta Lúcia e no Centro da capital. Ainda não houve a transferência da responsabilidade administrativa das áreas, mas uma lei aprovada em Vitória já autoriza que o negócio entre a cidade e o governo federal seja concretizado. A negociação interessa, além da prefeitura e da União, ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), que já administra uma das áreas envolvidas no acordo. Não há um prazo definido para a conclusão da negociação.
A área da Prefeitura de Vitória que será da União:
  • Parte da área dos galpões do extinto Instituto Brasileiro do Café (IBC), em Jardim da Penha
As áreas da União que serão da Prefeitura de Vitória:
  • Área na Avenida Beira-Mar, no Centro, próxima à antiga loja Mesbla. O espaço virou estacionamento de veículos
  • Área no bairro Santa Lúcia, no antigo campo do Santa Cruz. O espaço está sendo revitalizado para a prática esportiva
Procurada pela reportagem de A Gazeta para responder sobre a negociação, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Gestão e Planejamento, informou que o objetivo da administração é "promover benfeitorias nos locais, criando espaços que ofereçam opções de lazer e contribuam para a qualidade de vida da população". Para que os imóveis sejam oficialmente da Prefeitura de Vitória, é necessária a conclusão da permuta. Não há um prazo para o encerramento da negociação.
A Gazeta apurou que a permuta dos imóveis também interessa ao Ifes. A área mencionada em Jardim da Penha já tem relação com o instituto de ensino e a troca dos imóveis pode permitir uma reforma nos galpões.

O que muda da Prefeitura de Vitória para a União

De acordo com a lei aprovada em Vitória, duas áreas serão utilizadas como moeda de troca da cidade na negociação com a União. As duas áreas formam uma parte dos galpões do extinto Instituto Brasileiro do Café (IBC), em Jardim da Penha. A área A e a área B, citadas na lei, somam 4,4 mil m². Este espaço pertence à Prefeitura de Vitória e passaria a ser administrado pela União. A negociação inclui apenas uma parte dos galpões.
Uma parte dos galpões do antigo IBC, que pertence à PMV, será cedido à SPU
Uma parte dos galpões do antigo IBC, que pertence à PMV, será cedido à União Crédito: Arte | Google Maps | Camilly Napoleão
Os galpões do IBC foram alvo de uma disputa comercial há alguns anos e em 2021 a área foi entregue ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Na época, a promessa era que a instituição de ensino ocupasse uma área de 23 mil m² por um prazo de 20 anos.

O que muda da União para a Prefeitura de Vitória

Enquanto a Prefeitura de Vitória vai abrir mão de 4,4 mil m² em Jardim da Penha, a União deve ceder à administração da capital duas áreas - uma no Centro de Vitória e outra em Santa Lúcia.
A área do Centro de Vitória já está sendo utilizada pela prefeitura, inclusive. São quase 3 mil m² em um terreno localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), ao lado da Primeira Igreja Batista de Vitória. Em maio de 2024, A Gazeta mostrou que o terreno seria revitalizado para criação de vagas de estacionamento. Em junho de 2024, o espaço começou a ser usado, com mais de 120 vagas para veículos.
Espaço da União virou estacionamento no Centro de Vitória, agora administrado pela prefeitura da capital
Espaço da União virou estacionamento no Centro de Vitória, agora administrado pela prefeitura da capital Crédito: Arte | Google Maps | Camilly Napoleão
No final dos anos 1990, a área foi alvo de uma promessa da construção de um shopping. O projeto, porém, não saiu do papel. O terreno fica nos fundos da antiga Mesbla, loja de departamentos com sede no Rio de Janeiro que teve a falência decretada em 1999.
A segunda área da União envolvida na negociação fica na Rua João Ricado Hermann Schorling, no bairro Santa Lúcia, entre a Reta da Penha e a Avenida Rio Branco. A área contempla o antigo campo do Santa Cruz. Reportagens do jornal A Gazeta entre 2014 e 2019 mostraram que o campo passou por uma situação de abandono e chegou a sofrer com um incêndio.
Campo de futebol, que é administrado pela União, será cedido à Prefeitura de Vitória
Campo de futebol, que é administrado pela União, será cedido à Prefeitura de Vitória Crédito: Arte | Google Maps | Camilly Napoleão
Em outubro de 2024, A Gazeta mostrou a promessa de revitalização do antigo campo do Santa Cruz. Na época, a Prefeitura de Vitória anunciou que a obra já havia começado e o espaço seria entregue no primeiro semestre de 2025. O campo deve receber grama sintética e nova iluminação. O campo pertencia ao time de futebol Santa Cruz, que perdeu o direito de uso do local em 2014 devido a uma dívida referente a taxas de marinha. A dívida chegava a R$ 614 mil.
As duas áreas da União estão atualmente sob guarda provisória da Prefeitura de Vitória. Após a conclusão da permuta, os dois imóveis passarão a ser oficialmente propriedades do município. Somadas, as áreas do estacionamento e do campo de futebol ultrapassam 9,6 mil m²

O que diz a SPU

A Secretaria do Patrimônio da União (SPU) foi procurada pela reportagem de A Gazeta na quinta-feira (3) para responder sobre a permuta em negociação com a Prefeitura de Vitória. O órgão é vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, do governo federa, e tem como função administrar, conservar e regularizar os bens imóveis da União.
Em nota enviada na segunda-feira (6), a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) ressaltou que a troca de propriedades entre a União e a Prefeitura de Vitória é prevista na legislação, mas informou que ainda não há prazo definido para a conclusão desta negociação.
Apesar do interesse do Ifes, a SPU informou que o instituto "não está envolvido nesta negociação, e não há qualquer previsão de mudança para a instituição caso o processo seja concretizado".

O que diz o Ifes

A reportagem de A Gazeta procurou o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), considerando que uma parte dos galpões em Jardim da Penha já é utilizada pela instituição. Em nota, o Ifes lembrou que uma área foi cedida para a instituição em abril de 2021 e o espaço atualmente sedia a Cidade da Inovação, o Polo de Inovação Vitória (PEIF-Ifes) e o escritório regional do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Sobre a permuta de imóveis, o Instituto Federal do Espírito Santo explicou que, caso a negociação seja concretizada, a instituição receberia da SPU a permissão para usar outras partes dos galpões. O Ifes classificou que a posse das áreas é "essencial para viabilizar a instalação da Cidade da Inovação, permitindo a aprovação dos projetos de regularização e reforma dos galpões".

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