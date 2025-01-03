Prefeitura de Vitória quer troca de imóveis com a União; veja os locais

Galpões do antigo Instituto Brasileiro do Café, o IBC, em Jardim da Penha, servirão como "moeda de troca" na negociação entre União e Prefeitura de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A área da Prefeitura de Vitória que será da União:

Parte da área dos galpões do extinto Instituto Brasileiro do Café (IBC), em Jardim da Penha



As áreas da União que serão da Prefeitura de Vitória:

Área na Avenida Beira-Mar, no Centro, próxima à antiga loja Mesbla. O espaço virou estacionamento de veículos



Área no bairro Santa Lúcia, no antigo campo do Santa Cruz. O espaço está sendo revitalizado para a prática esportiva



Procurada pela reportagem de A Gazeta para responder sobre a negociação, a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Gestão e Planejamento, informou que o objetivo da administração é "promover benfeitorias nos locais, criando espaços que ofereçam opções de lazer e contribuam para a qualidade de vida da população". Para que os imóveis sejam oficialmente da Prefeitura de Vitória, é necessária a conclusão da permuta. Não há um prazo para o encerramento da negociação.

A Gazeta apurou que a permuta dos imóveis também interessa ao Ifes. A área mencionada em Jardim da Penha já tem relação com o instituto de ensino e a troca dos imóveis pode permitir uma reforma nos galpões.

O que muda da Prefeitura de Vitória para a União

De acordo com a lei aprovada em Vitória, duas áreas serão utilizadas como moeda de troca da cidade na negociação com a União. As duas áreas formam uma parte dos galpões do extinto Instituto Brasileiro do Café (IBC), em Jardim da Penha . A área A e a área B, citadas na lei, somam 4,4 mil m². Este espaço pertence à Prefeitura de Vitória e passaria a ser administrado pela União. A negociação inclui apenas uma parte dos galpões.

Uma parte dos galpões do antigo IBC, que pertence à PMV, será cedido à União Crédito: Arte | Google Maps | Camilly Napoleão

Os galpões do IBC foram alvo de uma disputa comercial há alguns anos e em 2021 a área foi entregue ao Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) . Na época, a promessa era que a instituição de ensino ocupasse uma área de 23 mil m² por um prazo de 20 anos.

O que muda da União para a Prefeitura de Vitória

Enquanto a Prefeitura de Vitória vai abrir mão de 4,4 mil m² em Jardim da Penha, a União deve ceder à administração da capital duas áreas - uma no Centro de Vitória e outra em Santa Lúcia.

Espaço da União virou estacionamento no Centro de Vitória, agora administrado pela prefeitura da capital Crédito: Arte | Google Maps | Camilly Napoleão

No final dos anos 1990, a área foi alvo de uma promessa da construção de um shopping. O projeto, porém, não saiu do papel. O terreno fica nos fundos da antiga Mesbla, loja de departamentos com sede no Rio de Janeiro que teve a falência decretada em 1999.

A segunda área da União envolvida na negociação fica na Rua João Ricado Hermann Schorling, no bairro Santa Lúcia, entre a Reta da Penha e a Avenida Rio Branco. A área contempla o antigo campo do Santa Cruz. Reportagens do jornal A Gazeta entre 2014 e 2019 mostraram que o campo passou por uma situação de abandono e chegou a sofrer com um incêndio.

Campo de futebol, que é administrado pela União, será cedido à Prefeitura de Vitória Crédito: Arte | Google Maps | Camilly Napoleão

Em outubro de 2024, A Gazeta mostrou a promessa de revitalização do antigo campo do Santa Cruz . Na época, a Prefeitura de Vitória anunciou que a obra já havia começado e o espaço seria entregue no primeiro semestre de 2025. O campo deve receber grama sintética e nova iluminação. O campo pertencia ao time de futebol Santa Cruz, que perdeu o direito de uso do local em 2014 devido a uma dívida referente a taxas de marinha. A dívida chegava a R$ 614 mil.

As duas áreas da União estão atualmente sob guarda provisória da Prefeitura de Vitória. Após a conclusão da permuta, os dois imóveis passarão a ser oficialmente propriedades do município. Somadas, as áreas do estacionamento e do campo de futebol ultrapassam 9,6 mil m²

O que diz a SPU

A Secretaria do Patrimônio da União (SPU) foi procurada pela reportagem de A Gazeta na quinta-feira (3) para responder sobre a permuta em negociação com a Prefeitura de Vitória. O órgão é vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, do governo federa, e tem como função administrar, conservar e regularizar os bens imóveis da União.

Em nota enviada na segunda-feira (6), a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) ressaltou que a troca de propriedades entre a União e a Prefeitura de Vitória é prevista na legislação, mas informou que ainda não há prazo definido para a conclusão desta negociação.

Apesar do interesse do Ifes, a SPU informou que o instituto "não está envolvido nesta negociação, e não há qualquer previsão de mudança para a instituição caso o processo seja concretizado".

O que diz o Ifes

A reportagem de A Gazeta procurou o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), considerando que uma parte dos galpões em Jardim da Penha já é utilizada pela instituição. Em nota, o Ifes lembrou que uma área foi cedida para a instituição em abril de 2021 e o espaço atualmente sedia a Cidade da Inovação, o Polo de Inovação Vitória (PEIF-Ifes) e o escritório regional do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).