Santa Lúcia, em Vitória, vai ganhar campo society com área de 1.400 m²

Obra já começou e o espaço deve ser entregue em 140 dias – no primeiro semestre de 2025; campo terá 29 metros de largura por 49 metros de comprimento

Clube Santa Cruz perdeu a posse do campo em 2014. (Fernando Madeira)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

O antigo campo do Santa Cruz, em Santa Lúcia, Vitória, será revitalizado e deve ganhar grama sintética e nova iluminação. Segundo a Prefeitura de Vitória, a fase inicial da obra já começou e o espaço deve ser entregue em 140 dias – no primeiro semestre de 2025. Com 29 metros de largura por 49 metros de comprimento, o novo campo terá mais de 1.400 m².

A lista de intervenções também inclui área técnica para as equipes, banco de reservas, muretas, alambrados e uma tela superior de proteção. Segundo o secretário da Central de Serviços da prefeitura, João Vicente Portella, o espaço será aberto à comunidade e poderá ser usado sem a necessidade de pagar nada. Ele explicou que a prefeitura costuma fazer uma parceria com a associação de moradores, que fica com as chaves, para manutenção do campo. Por isso, pode ser que haja necessidade de agendamentos para o uso.

Ainda de acordo com o secretário, a fase inicial da reforma já começou e a previsão é que seja entregue em 140 dias, no final de janeiro de 2025. O custo está estimado em R$ 835.980,00 e será pago com recursos da prefeitura.

Campo ficou anos abandonado

O campo que será revitalizado pela prefeitura pertencia ao time de futebol do Espírito Santo Santa Cruz. O clube perdeu a posse do local em 2014 devido a uma dívida referente a taxas de marinha que chegava a R$ 614 mil. Em 2020, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU), órgão ligado ao governo federal, chegou a informar que a área iria a leilão e chegou a estipular um lance mínimo R$ 6,5 milhões. Durante anos, o campo ficou fechado aguardando uma definição sobre o que seria feito.

Área no bairro Santa Lúcia. O local era o campo de futebol do time Santa Cruz. (Luciney Araújo)

Agora, conforme o titular da pasta de Serviços de Vitória, há um processo em andamento para que a área seja cedida definitivamente à administração municipal. Enquanto a cessão definitiva não é aprovada, o campo está cedido provisoriamente, o que já permite que a prefeitura faça as intervenções.

Ainda segundo João Vicente, o plano que, posteriormente, outras áreas do entorno também sejam revitalizadas. "Foi feita uma cessão provisória do terreno que é da União à Prefeitura de Vitória com o compromisso de que a gente deveria manter o espaço como um campo de futebol. Posteriormente, assim que vier a cessão definitiva, vamos destinar as outras áreas em volta do terreno", explicou.

