"Consciente e estável"

Idosa do RJ que recebeu fígado captado em Vitória passa bem após transplante

A doação do órgão aconteceu na terça-feira (1), saindo da Capital do ES em um voo da Gol e até fechou a Linha Vermelha para o transporte no Rio de Janeiro

Maria Helena passa bem após transplante de fígado no Rio de Janeiro. (Reprodução | Hospital Adventista Silvestre)

A moradora da cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Maria Helena Gouveia, de 69 anos, passa bem após o transplante do fígado doado por Paulo César Guerra, morador de Vitória, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) na última quinta-feira (26). A captação aconteceu na terça-feira (1), saindo da capital em um voo da Gol e até fechou a Linha Vermelha para o transporte do órgão, no Rio de Janeiro. A cirurgia durou pouco mais de três horas e, depois do procedimento, Maria Helena apresentava-se "consciente e estável".

Uma foto divulgada pelo Hospital Adventista Silvestre, do Rio de Janeiro, mostra a receptora ao lado do filho após o transplante. Maria Helena era a primeira da fila de espera por um fígado e estava aguardando havia três meses. De acordo com o chefe da equipe de transplantes do hospital, o médico Eduardo Fernandes, o procedimento foi um sucesso.

O fígado estava em ótimas condições e funcionou perfeitamente no corpo da Maria Helena, que saiu da sala de cirurgia consciente e estável. Foi uma corrida contra o tempo, mas tudo deu certo. Ela está muito bem Eduardo Fernandes • Chefe da equipe de transplantes do hospital

A Linha Vermelha, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, foi totalmente interditada na manhã de terça-feira (1) para a passagem de um veículo da Secretaria Municipal de Saúde que transportava o fígado do doador do Espírito Santo.

Linha Vermelha foi totalmente interditada durante a manhã. (Reprodução | TV Globo)

Segundo informações do g1, a mulher quase perdeu a oportunidade do transplante por conta de um tiroteio. O órgão de regulação entrou em contato com a família da receptora para que ela fosse o mais rápido possível ao hospital no Cosme Velho. Mas a família não conseguia sair de casa devido a uma troca de tiros na região onde vivem.

Caso perdesse a hora, ela perderia o lugar na fila para o segundo paciente compatível. A expectativa era de que ela chegasse ao hospital na noite de segunda (30), mas só chegou por volta das 6h de terça-feira. Como chegou dentro do intervalo permitido, passou pelos procedimentos de transplante.

Paulo César Guerra, de 55 anos, vítima de morte encefálica em decorrência de um AVC, teve os órgãos doados por decisão da filha, Maiana Guerra. A trancista residente em Maruípe conversou com a reportagem de A Gazeta e contou sobre o sentimento de ver outra pessoa recebendo uma "parte do pai".

Uma amiga mandou mensagem informando que o órgão do meu pai tinha parado uma via no Rio de Janeiro. Quando vi, fui às lágrimas. Percebi que era verdade, consegui ficar feliz durante o meu luto. É alguém que eu não conheço, mas que tem uma parte do meu pai Maiana Guerra • Trancista

O pai de Maiana trabalhava como lavador de carros na Serra. Ele deixa quatro filhos e dois netos. Para a trancista, a doação, que chamou a atenção de todo Brasil na terça (1), pode incentivar que mais pessoas tomem a decisão de doar os órgãos.

O transporte e a doação ocorreram dentro do planejado, e o trânsito na via, na altura do Complexo da Maré, foi liberado ainda durante a manhã.

