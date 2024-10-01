Linha Vermelha é fechada no RJ para transporte de fígado doado no ES

Linha Vermelha foi totalmente interditada durante a manhã Crédito: Reprodução | TV Globo

A Linha Vermelha, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro , foi totalmente interditada na manhã desta terça-feira (1º) para a passagem de um veículo da Secretaria Municipal de Saúde que transportava um fígado doado por um homem de Vitória . O doador é um homem de 55 anos, morador da capital do Espírito Santo , que teve morte encefálica. O transporte e a doação ocorreram dentro do planejado, e o trânsito na via, na altura do Complexo da Maré, foi liberado ainda durante a manhã.

A paciente que recebeu o órgão está internada no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O fígado foi levado em um voo da Gol e chegou ao Rio de Janeiro antes das 7h30 desta terça-feira (1º). Ao chegar ao Aeroporto do Galeão, foi até o hospital em um carro da secretaria.

Carro que transportou o fígado entre o aeroporto e o hospital Crédito: Reprodução | TV Globo

Segundo o repórter Jefferson Monteiro, da TV Globo, a paciente é uma mulher de 69 anos, moradora da Baixada Fluminense, identificada como Maria Elena Gouveia. Ela era a primeira da fila de espera por um fígado e estava aguardando havia três meses. A previsão é que a cirurgia da mulher de 69 anos seja realizada ainda durante a manhã desta terça-feira.

Segundo informações do g1, a mulher quase perdeu a oportunidade do transplante por conta de um tiroteio. O órgão de regulação entrou em contato com a família da receptora para que ela fosse o mais rápido possível ao hospital no Cosme Velho. Mas a família não conseguia sair de casa devido a uma troca de tiros na região onde vivem, em Belford Roxo.