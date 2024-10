PM faz manobra de Heimlich e salva funcionária de supermercado em Vila Velha

A aluna soldado Iara Bonifácio almoçava no mesmo local que a trabalhadora e correu para realizar a manobra. Em poucos segundos, a colaboradora foi salva e apresentou melhora

A ação durou poucos minutos, entre o início do engasgo e o salvamento. De acordo com a operadora de caixa, o susto aconteceu na última quinta-feira (26). Após a manobra, ela foi avaliada pelos policiais militares no local e ficou bem. Lorena Mariano conversou com a reportagem da TV Gazeta e contou como tudo aconteceu.