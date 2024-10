Oportunidade

Governo leiloa veículos com lances a partir de R$ 6 mil no ES

Evento está marcado para o dia 19 de outubro, mas interessados já podem fazer lances on-line no site do leiloeiro

5° Leilão Seger será realizado no dia 19 de outubro . (Divulgação Seger)

Felipe Sena Repórter / [email protected]

O governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), vai promover um leilão on-line contendo carros com lances a partir de R$ 6 mil. Além dos veículos, também estarão disponíveis peças de mobiliários, como mesas e cadeiras. O evento será em 19 de outubro, às 9h, mas já é possível registrar lances no site do leiloeiro no endereço www.serranaleiloes.com.br. Na página, basta clicar em "5° Leilão Seger" para conferir os lotes disponíveis.

No mesmo site é possível ver fotos dos veículos, mas os interessados também pode fazer uma visitação entre os dias 14 e 18 de outubro. Os horários e locais são indicados no edital e na página do leiloeiro e é preciso atenção, para algumas datas e locais é necessário fazer agendamento. Segundo a Seger, tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar. As exceções são: parentes do leiloeiro e da comissão de leilão da secretaria do Estado.

Ao todo, são ofertados 145 lotes, compostos por 15 veículos e 130 por mobiliários em geral. Ainda de acordo com comunicado divulgado pela Seger, o veículo - lote 11 - com menor lance inicial é um GM Prisma Joy Sedan 1.4, avaliado em R$ 6 mil, que integra o lote nº 11. Já os mobiliários com valores iniciais mais baixos estão nos lotes 43, 50 e 65, avaliados em R$ 100 cada, compostos, respectivamente, por sucata de mobiliário de madeira, sucata de tonners e sucata de armários, mesas e cadeiras.

Veja alguns veículos disponíveis para lances:

