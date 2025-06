Violência

Três pessoas são esfaqueadas durante festa em Alfredo Chaves

Jovem de 18 anos disse à polícia que foi atacado pelas costas; dois amigos tentaram ajudar e também foram feridos

Publicado em 1 de junho de 2025 às 17:14

Crédito: Instagram @clubedocavaloalfredochaves

Dois jovens de 18 e 26 anos, e um adolescente de 17, foram esfaqueados na madrugada de sábado (31), durante uma festa no parque de exposições no bairro Ouro Branco, em Alfredo Chaves, na região Serrana do Espírito Santo.>

Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento por volta das 2h53 da manhã, no entorno de uma festa, quando foi informada de que três pessoas haviam sido esfaqueadas. As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levadas ao Pronto Atendimento (PA) do município.>

De acordo com o boletim da PM, um jovem de 18 anos apresentava um ferimento na região dorsal (abaixo da nuca, nas costas); um homem de 26 anos tinha um corte profundo na mão direita; e um adolescente sofreu um corte leve no rosto. Conforme a PM, a vítima de 26 anos e o menor de 17 foram medicados e liberados. Já o jovem de 18 anos, devido à gravidade do ferimento, foi transferido para um hospital em Cachoeiro de Itapemirim.>

À polícia, o jovem ferido mais gravemente relatou suspeitar que o autor do ataque seja o ex-namorado da atual companheira dele. Ele contou que estava na festa quando sentiu a facada nas costas. Os amigos tentaram ajudá-lo e também foram atingidos pelo agressor. A PM informou que realizou buscas, mas nenhum suspeito foi detido.>

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Alfredo Chaves, e que até o momento, nenhum suspeito foi preso. "Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações", informou a PC.>

A reportagem procurou o Clube do Cavalo de Alfredo Chaves, organizador do evento onde ocorreu o ataque a faca. O espaço segue aberto para posicionamento.>

