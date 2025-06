Eletrocutados

Fio de alta tensão cai e mata vacas prenhes e bezerros em Linhares

Dono da propriedade, Adão Cellia, de 67 anos, estima um prejuízo superior a R$ 80 mil e responsabiliza a concessionária de energia que atende a região

Publicado em 1 de junho de 2025 às 18:22

Queda de fio de alta tensãomatou 11 vacas prenhes e 4 bezerros Crédito: Adão Cellia / Montagem A Gazeta

Onze vacas prenhes de sete meses e quatro bezerros morreram após serem atingidos por um fio de alta tensão que se rompeu na tarde de sábado (31), na Fazenda Tupã, na zona rural do bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O dono da propriedade, Adão Cellia, de 67 anos, estima um prejuízo superior a R$ 80 mil e responsabiliza a concessionária de energia que atende a região, citando constantes "remendos" na rede elétrica e frequentes quedas de energia que, segundo ele, colocam à prova a paciência dos moradores.>

“Cruzetas podres. A concessionária precisa investir em manutenção da rede. Após o que ocorreu, eles emendaram os fios de novo. Há dois anos, um fio se rompeu e pegou fogo em toda essa mata ciliar do Rio Doce. Agora só não pegou fogo porque estamos no período chuvoso, senão teria queimado tudo de novo. Eu perdi 11 vacas prenhes e 4 bezerros. Acredito em um prejuízo de cerca de R$ 80 mil só com o gado. Além disso, há o custo da escavadeira, e o profissional veio de Marilândia para fazer o sepultamento de todos os animais, porque a concessionária de energia não faz isso, né? O certo era ela fazer”, disse o agricultor, empresário e pecuarista Adão Cellia.>

Escavadeira abrindo covas para sepultar gado morto eletrocutado em fazenda Crédito: Adão Cellia / Montagem A Gazeta

O pecuarista afirmou que irá, na segunda-feira (2), buscar uma solução administrativa para que a empresa repare o prejuízo. Caso não haja acordo, ele pretende acionar a Justiça. Segundo ele, é a primeira vez que o problema atinge o gado, mas quedas de fios e danos à mata da região são frequentes.>

Imagem feita por pecuarista mostra poste deteriorado na área onde fio de alta tensão caiu e matou gado Crédito: Adão Cellia / Montagem A Gazeta

O ocorrido poderia ter sido uma tragédia segundo o dono da fazenda onde os animais morreram. “Uma hora antes do ocorrido, meus dois funcionários passaram exatamente no local onde o fio caiu e matou o gado. Você imagina se eles estivessem passando na hora em que o fio quebrou? Eu só fiquei sabendo às 20h, quando a equipe da EDP foi acionada devido à falta de energia. Eles avisaram um vizinho sobre vários animais mortos. Fomos verificar e constatamos que era na nossa propriedade. Mas isso já era oito horas da noite — a energia tinha caído às duas da tarde", relatou o pecuarista. >

>

Segundo ele, o maior problema é as falta de energia frequente: "Nosso maior problema é a falta constante de energia. Por quê? Porque eles não fazem manutenção na rede. É cruzeta velha, poste quebrado. Se não fizer esse trabalho, vai continuar acontecendo. Agora foi com gado, e se tivesse sido com pessoas? Isso afeta toda nossa região. Eu tenho um alambique, produzo cachaça, e falta energia toda semana. A empresa para, o funcionário para. São custos, né? São prejuízos”, desabafou Adão Cellia.>

A reportagem de A Gazeta procurou a EDP. Até a publicação do texto não havia retorno à demanda. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta