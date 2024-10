Polícia suspende venda de marcas de azeite no ES e apreende mais de 400 garrafas

Todas as três marcas serão enviadas ao Ministério da Agricultura, em Brasília, para avaliação

Uma operação acabou com 428 garrafas de azeite apreendidas nesta quarta-feira (2). Os produtos são de três marcas diferentes e estavam à venda em prateleiras de dois supermercados da Grande Vitória - um em Cariacica e outro em Vila Velha. Ao invés do líquido extraído da azeitona, a textura e o cheiro parecem de óleo com essência de azeite, segundo a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon). A venda foi suspensa pela Polícia Civil.