Novo estacionamento com 148 vagas no Centro de Vitória já está liberado

O terreno de 3.200 metros quadrados localizado entre as ruas José Sette, Dr. Aristides Campos e a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), no Centro de Vitória, já está liberado como estacionamento, com 128 vagas para carros e 20 para motos. Segundo a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Vitória (Setran), o local é gratuito e não há restrição de horário para uso.
Em maio, a Prefeitura de Vitória anunciou a revitalização do espaço, promovendo a terraplanagem, asfaltamento e pintura do local. Segundo Alex Mariano, da Setran, o objetivo é gerar mais opções de vagas e, consequentemente, mais movimento na região central da Capital.
“Essa é uma área pública, assim como os outros bolsões de estacionamento já conhecidos em Vitória. Nós já criamos vagas na Avenida Princesa Isabel, na Jerônimo Monteiro, na Vila Rubim e temos aí cerca de 300 novas vagas na região do Centro”, diz Alex.
Segundo o secretário, há ainda a expectativa da criação de uma nova área de vagas, na Curva do Saldanha. “Entre os projetos que estudamos para a ampliação de vagas na região central, visamos também à chamada Praça do Índio, no Saldanha. Queremos regulamentar e sinalizar o local, de modo a complementar o projeto para aumento da circulação de pessoas que acessam o Centro”, afirma.