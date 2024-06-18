Novo estacionamento com 148 vagas no Centro de Vitória já está liberado

“Essa é uma área pública, assim como os outros bolsões de estacionamento já conhecidos em Vitória. Nós já criamos vagas na Avenida Princesa Isabel, na Jerônimo Monteiro, na Vila Rubim e temos aí cerca de 300 novas vagas na região do Centro”, diz Alex.

Segundo o secretário, há ainda a expectativa da criação de uma nova área de vagas, na Curva do Saldanha. “Entre os projetos que estudamos para a ampliação de vagas na região central, visamos também à chamada Praça do Índio, no Saldanha. Queremos regulamentar e sinalizar o local, de modo a complementar o projeto para aumento da circulação de pessoas que acessam o Centro”, afirma.