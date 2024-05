Terreno no Centro de Vitória vai virar estacionamento com mais de 120 vagas

Armas apreendidas durante a abordagem da PM. (Polícia Militar)

Rifles e munições e uma paca, foram apreendidos pela Polícia Militar, após uma abordagem a dois indivíduos de moto no bairro Vicente Soela III, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. De acordo com o boletim da PMES, um dos indivíduos foi conduzido à delegacia.

Os dois homens foram abordados na estrada do bairro Vicente Soela III, que dá acesso à rodovia ES-080. A caça abatida foi encontrada no baú da moto. Na mochila do carona, militares encontraram também um rifle com mira laser e silenciador, uma luneta de observação, 45 munições intactas e uma deflagrada.

Após o homem que estava como carona confessar que tinha mais uma arma em casa, policiais foram ao local e encontraram, na casa da mãe do indivíduo, um rifle calibre 22, um carregador com capacidade de 10 munições e uma luneta com visão noturna. O homem foi conduzido à delegacia.

A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o encaminhamento do caso, mas não retornou até a publicação do texto.