PDT define ex-secretário na disputa pela Prefeitura de São Mateus

O PDT colocou fim à disputa interna entre a ex-secretária municipal de Educação Marília Silveira e o ex-secretário municipal de Saúde Henrique Follador, que se apresentavam como postulantes a encabeçar uma chapa na disputa pela Prefeitura de São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
O partido decidiu manter Henrique Follador como pré-candidato a prefeito, enquanto Marília Silveira agora é pré-candidata a vereadora. Em comunicado enviado pelas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (18), a ex-secretária afirmou que, na atual conjuntura, a legenda a ofereceu uma vaga na corrida por uma cadeira na Câmara Municipal.
“Diante do respeito que tenho a todos que caminharam comigo até aqui, as experiências adquiridas, a escuta da população, a análise do cenário político de São Mateus, informo que, juntos, vamos continuar e conquistar a vaga de vereadora”, declarou Marília Silveira.
A disputa interna no PDT tinha o apoio até do atual prefeito, Daniel Santana, o Daniel da Açaí (sem partido), que decidiu apoiar Follador, secretário de Saúde em seu governo. O PDT chegou a lançar outra pré-candidata, a ex-secretária de Educação Marília Silveira, que continuava se apresentando como postulante ao cargo.
O diretório estadual do partido afirmou que avaliava os dois nomes e que a decisão caberia ao diretório municipal. O presidente da Comissão Provisória do partido na cidade, Júnior Eler, garantiu, no entanto, que estava de pé apenas a candidatura de Follador.