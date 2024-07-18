PDT define ex-secretário na disputa pela Prefeitura de São Mateus

Henrique Follador e Marília Silveira, ambos do PDT, se apresentavam como pré-candidatos a chefe do Executivo municipal Crédito: Reprodução

O PDT colocou fim à disputa interna entre a ex-secretária municipal de Educação Marília Silveira e o ex-secretário municipal de Saúde Henrique Follador, que se apresentavam como postulantes a encabeçar uma chapa na disputa pela Prefeitura de São Mateus , no Norte do Espírito Santo.

O partido decidiu manter Henrique Follador como pré-candidato a prefeito, enquanto Marília Silveira agora é pré-candidata a vereadora. Em comunicado enviado pelas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (18), a ex-secretária afirmou que, na atual conjuntura, a legenda a ofereceu uma vaga na corrida por uma cadeira na Câmara Municipal.

“Diante do respeito que tenho a todos que caminharam comigo até aqui, as experiências adquiridas, a escuta da população, a análise do cenário político de São Mateus, informo que, juntos, vamos continuar e conquistar a vaga de vereadora”, declarou Marília Silveira.

A disputa interna no PDT tinha o apoio até do atual prefeito, Daniel Santana, o Daniel da Açaí (sem partido) , que decidiu apoiar Follador, secretário de Saúde em seu governo. O PDT chegou a lançar outra pré-candidata, a ex-secretária de Educação Marília Silveira, que continuava se apresentando como postulante ao cargo.