PSDB e PL vão caminhar juntos na corrida eleitoral em Anchieta

Na corrida eleitoral para a Prefeitura de Anchieta, o advogado Luiz Mattos (PL) conseguiu o apoio do PSDB, federado com o Cidadania, e os partidos vão fazer, nesta quinta-feira (25), uma convenção unificada para consolidar a aliança nas Eleições 2024. Mattos já contava com o PRTB, mas ainda busca novos apoios para fortalecer seu nome na disputa para o comando do município.
Embora não esteja numa chapa com grande número de partidos coligados, Mattos acredita no potencial da sua candidatura. "No decorrer desse trajeto, verificamos nossa real viabilidade. Vamos seguir negociando. Todos são muito bem-vindos, mas o PL terá a candidatura na cabeça de chapa", reforçou.
No início desse processo, o pré-candidato da atual administração, Léo Português (PSB), havia manifestado que a federação apoiaria seu projeto, mas o presidente do diretório municipal do PSDB, Leonardo Machado, que voltou recentemente a ocupar a função, afirmou não ter informações sobre negociações anteriores à sua chegada. Machado ressaltou que a decisão do partido, na sua gestão, é pelo apoio a Luiz Mattos. O presidente estadual do PSDB, Vandinho Leite, foi procurado durante uma semana, mas não deu retorno às solicitações da reportagem de A Gazeta para falar das articulações em Anchieta.
O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o PSDB-Cidadania vão fazer a convenção nesta quinta, a partir das 19 horas, no Cerimonial Festança, no Centro de Anchieta. No encontro, além de confirmar o nome de Luiz Mattos, será apresentada a chapa de vereadores, mas não há previsão, até o momento, de anunciar o candidato a vice.