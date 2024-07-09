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Eleições 2024

Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito em Anchieta

Revezamento histórico entre duas famílias na administração do município vai encontrar mais adversários na campanha deste ano
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

09 jul 2024 às 15:43

Publicado em 09 de Julho de 2024 às 15:43

Há pelo menos 35 anos, o município de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, é comandado pelas famílias Petri e Assad. Mas, ao que tudo indica, o revezamento histórico entre os dois grupos na administração da cidade vai encontrar mais adversários na campanha deste ano. Ao todo, seis nomes aparecem como pré-candidatos à prefeitura.
Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar as Eleições 2024, A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento para a disputa em Anchieta.
Até o final desta semana, serão publicados os perfis dos interessados na disputa nas maiores cidades do Espírito Santo. Para acompanhar a cobertura, basta acessar a nossa página especial das Eleições 2024 (www.agazeta.com.br/eleições-2024).
Filho do ex-prefeito Edival Petri, o atual chefe do Executivo da cidade, Fabrício Petri (PSB), está no segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição. Mas lançou o nome do ex-secretário Leonardo Antonio Abrantes, conhecido como Léo Português, que exerce funções na administração municipal desde a época do Petri pai no comando do município. 
Pelo menos outros três pré-candidatos nas Eleições 2024 já foram aliados da família Petri, mas agora se apresentam como a possibilidade de romper com o domínio desse grupo político.
Um deles é Geovane Meneguelle (PDT), ex-vereador da cidade e que vai concorrer, pela segunda vez, à prefeitura. O sentimento é compartilhado pelo vereador Renato Lorencini, que foi eleito para o atual mandato pelo PSB, mas deixou o partido que agora tem o pré-candidato da situação. Ele está filiado ao União Brasil e teve seu nome confirmado para a disputa no último dia 29.
Outro pré-candidato que se desligou da família Petri é Luiz Carlos de Mattos Souza Guimarães, do PL. Ele lembra que, de origem, é do mesmo grupo político, mas estava afastado do atual prefeito. Os três afirmam que buscam consenso de apenas um pré-candidato para o novo grupo se fortalecer na disputa.
Se eles não querem a manutenção do grupo Petri no poder, tampouco desejam o retorno do ex-prefeito Marquinhos Assad (Podemos). Filho de ex-vereador e primo do também ex-prefeito Moacyr Assad, o pré-candidato tenta, pela terceira vez consecutiva, voltar para o comando do Executivo municipal. 
Correndo por fora nessa disputa, o coronel Leonardo Marchezi (PP) diz que é o único, entre os pré-candidatos, sem ligação com os dois grupos.  Confira abaixo o perfil de todos eles:

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