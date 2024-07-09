Saiba quem são os pré-candidatos a prefeito em Anchieta

Há pelo menos 35 anos, o município de Anchieta , no Sul do Espírito Santo, é comandado pelas famílias Petri e Assad. Mas, ao que tudo indica, o revezamento histórico entre os dois grupos na administração da cidade vai encontrar mais adversários na campanha deste ano. Ao todo, seis nomes aparecem como pré-candidatos à prefeitura.

A Gazeta fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento para a disputa em Anchieta. Às vésperas das convenções, quando serão definidos os candidatos que vão disputar as Eleições 2024 fez um levantamento com dirigentes partidários e lideranças do município, além dos próprios pré-candidatos, para mostrar o cenário que vem se desenhando até o momento para a disputa em Anchieta.

Até o final desta semana, serão publicados os perfis dos interessados na disputa nas maiores cidades do Espírito Santo. Para acompanhar a cobertura, basta acessar a nossa página especial das Eleições 2024 ( www.agazeta.com.br/eleições-2024 ).

Filho do ex-prefeito Edival Petri, o atual chefe do Executivo da cidade, Fabrício Petri (PSB), está no segundo mandato consecutivo e não pode disputar a reeleição. Mas lançou o nome do ex-secretário Leonardo Antonio Abrantes, conhecido como Léo Português, que exerce funções na administração municipal desde a época do Petri pai no comando do município.

Pelo menos outros três pré-candidatos nas Eleições 2024 já foram aliados da família Petri, mas agora se apresentam como a possibilidade de romper com o domínio desse grupo político.

Um deles é Geovane Meneguelle (PDT), ex-vereador da cidade e que vai concorrer, pela segunda vez, à prefeitura. O sentimento é compartilhado pelo vereador Renato Lorencini, que foi eleito para o atual mandato pelo PSB, mas deixou o partido que agora tem o pré-candidato da situação. Ele está filiado ao União Brasil e teve seu nome confirmado para a disputa no último dia 29.

Outro pré-candidato que se desligou da família Petri é Luiz Carlos de Mattos Souza Guimarães, do PL. Ele lembra que, de origem, é do mesmo grupo político, mas estava afastado do atual prefeito. Os três afirmam que buscam consenso de apenas um pré-candidato para o novo grupo se fortalecer na disputa.

Se eles não querem a manutenção do grupo Petri no poder, tampouco desejam o retorno do ex-prefeito Marquinhos Assad (Podemos). Filho de ex-vereador e primo do também ex-prefeito Moacyr Assad, o pré-candidato tenta, pela terceira vez consecutiva, voltar para o comando do Executivo municipal.