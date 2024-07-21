Podemos e Rede lançam candidatos à prefeitura de São Mateus em convenções

Marcus da Cozivip (Podemos) e Ferreira Júnior (Rede) Crédito: Reprodução

A cidade de São Mateus , no Norte do Espírito Santo, registrou suas primeiras convenções partidárias no último sábado (21) para definir os candidatos à prefeitura. Foram oficializados na disputa pelo mesmo cargo Marcus da Cozivip (Podemos) e o Ferreira Júnior (Rede).

O Marcus da Cozivip (Marcus Azevedo Batista) tem apoio do grupo formado pelos partidos Podemos, Avante, Novo, PRD, PRTB e Solidariedade. Já Ferreira Junior (Petterson Ferreira) sai pela federação PSOL-Rede.

O evento que lançou o candidato do Podemos para a corrida eleitoral contou com a presença dos deputados federais Gilson Daniel e Dr. Victor Linhalis (ambos do Podemos). Marcus nasceu em Linhares, é formado em Ciências Contábeis e mora em São Mateus há 24 anos. Sem experiência política, incorporou ao nome de urna sua empresa do setor alimentício e de hotelaria marítima. O vice da chapa deve ser anunciado mais adiante.

Na convenção do PSOL-Rede, o vice da chapa também não foi anunciado. Terceiro lugar na disputa para prefeito de São Mateus, em 2020, Ferreira Junior é radialista, tem 46 anos e nasceu em São Mateus. Teve o nome aprovado em convenção, mas não concorreu a nenhum cargo em 2022.

Além de Ferreira Júnior, há três pré-candidatos de um mesmo grupo de partidos que pretendem se unificar em torno de apenas um nome na corrida eleitoral. O preferido, a princípio, é o ex-prefeito Amadeu Boroto (MDB), que comandou a cidade por dois mandatos, entre 2008 e 2016.