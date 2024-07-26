"Tornado de fogo" se forma durante incêndio em canavial de Linhares

A região afetada pertence à Lasa Agroindustrial (Lasa). Os vídeos circularam nas redes sociais (confira acima) e a assessoria de imprensa da empresa confirmou a veracidade deles nesta sexta-feira (26).

O fenômeno é denominado "tornado de fogo", segundo a especialista em meteorologia da Tempo OK, Maria Clara Sassaki. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, ela explicou que é como se fosse um redemoinho que passa por uma área de queimada e que acontece, principalmente, por causa do tempo seco e da temperatura mais alta na região da queimada.

"É mais comum ser flagrado na região Centro-Oeste do Brasil, mas pode acontecer em qualquer região, com condições favoráveis, como foi o caso de Linhares: uma área aberta, que tinha um foco de queimada. O ar quente ascendente entra em rotação e acaba levando as chamas da queimada, como se fosse um aspirador de pó", afirmou a especialista.

Prejuízo

Segundo a Lasa, a área atingida pelo incêndio é de aproximadamente 134 hectares (equivalentes a 134 campos de futebol) e foi estimada a perda de aproximadamente 10 mil toneladas de cana-de-açúcar.

Por nota, a empresa informou que as brigadas de incêndio da Lasa entraram em ação reunindo 12 funcionários e dois carros de bombeiros, contando com o auxílio de um terceiro carro, da empresa Suzano, e três bombeiros militares. O fogo foi extinto às 14h30 de quinta-feira (25).