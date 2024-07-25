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Bairro Canivete

Incêndio atinge área de canavial e causa prejuízos a empresa em Linhares

Segundo empresa, área atingida é de aproximadamente 134 hectares e foi estimada a perda de aproximadamente 10 mil toneladas de cana-de-açúcar
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 jul 2024 às 18:10

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 18:10

Um incêndio atingiu uma área de canavial no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no fim da manhã desta quinta-feira (25), pouco antes das 12h. As chamas foram vistas a quilômetros de distância e foi possível observar bastante fuligem pelo em diversos bairros da região central do município. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi combatido e extinto por volta das 14h30.
A região afetada pertence à empresa Lasa Agroindustrial (Lasa), que informou que não provocou o incêndio e apontou para a possibilidade de ação criminosa, visto os múltiplos focos existentes, o que não é característica de incêndio acidental.
Segundo a Lasa, a área atingida é de aproximadamente 134 hectares (equivalentes a 134 campos de futebol) e foi estimada a perda de aproximadamente 10 mil toneladas de cana-de-açúcar.
A atuação para conter as chamas teve a participação do Corpo de Bombeiros, que enviou um carro para o local, além de 12 funcionários da empresa. O combate ainda com o auxílio de um carro enviado pela Suzano.
Incêndio atinge área de canavial e causa prejuízos a empresa em Linhares

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