Incêndio atinge área de canavial e causa prejuízos a empresa em Linhares

Um incêndio atingiu uma área de canavial no bairro Canivete, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , no fim da manhã desta quinta-feira (25), pouco antes das 12h. As chamas foram vistas a quilômetros de distância e foi possível observar bastante fuligem pelo em diversos bairros da região central do município. De acordo com o Corpo de Bombeiros , o fogo foi combatido e extinto por volta das 14h30.

A região afetada pertence à empresa Lasa Agroindustrial (Lasa), que informou que não provocou o incêndio e apontou para a possibilidade de ação criminosa, visto os múltiplos focos existentes, o que não é característica de incêndio acidental.

Segundo a Lasa, a área atingida é de aproximadamente 134 hectares (equivalentes a 134 campos de futebol) e foi estimada a perda de aproximadamente 10 mil toneladas de cana-de-açúcar.

A atuação para conter as chamas teve a participação do Corpo de Bombeiros, que enviou um carro para o local, além de 12 funcionários da empresa. O combate ainda com o auxílio de um carro enviado pela Suzano.