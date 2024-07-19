PP marca convenção em Linhares e dialoga com outros pré-candidatos

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, durante a tarde, o parlamentar afirmou que Marcos Garcia, como presidente municipal da legenda, está disposto a participar da eleição. Garcia também conversa com os outros pré-candidatos, como Maurinho Rossoni (PL), Lucas Scaramussa (Podemos) e Bruno Marianelli (Republicanos), com quem havia rompido, além de Luiz Durão, que preside o PDT na cidade.