PP marca convenção em Linhares e dialoga com outros pré-candidatos

Nesta sexta-feira (19), o presidente estadual do PP, o deputado federal Da Vitória
, se reuniu com Marcos Garcia, em Vitória
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Em conversa com a reportagem de A Gazeta, durante a tarde, o parlamentar afirmou que Marcos Garcia, como presidente municipal da legenda, está disposto a participar da eleição. Garcia também conversa com os outros pré-candidatos, como Maurinho Rossoni (PL), Lucas Scaramussa (Podemos) e Bruno Marianelli (Republicanos), com quem havia rompido, além de Luiz Durão, que preside o PDT na cidade.
Marcos Garcia foi eleito deputado estadual em 2018, com 13.442 votos. Em 2020, disputou o cargo de prefeito de Linhares pelo PV e ficou em terceiro lugar, com 9,4% dos votos, atrás de Lucas Scaramussa (29,01%) e Guerino Zanon (54,44%).