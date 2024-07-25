Homem condenado por estuprar meninas em 2008 é preso em Castelo

Um homem de 69 anos foi preso na última terça-feira (23) depois de ser condenado por estuprar três meninas – de nove, 11 e 14 anos de idade. Os crimes ocorreram em Castelo, no Sul do Espírito Santo, em 2008, mas a sentença e o mandado de prisão só saíram recentemente, de acordo com a Polícia Civil.
Segundo o delegado titular de Castelo, Estêvão Oggione Leite, a denúncia ocorreu no ano de 2008. O suspeito teria abusado sexualmente das meninas, que viviam em um instituto de acolhimento a crianças e adolescentes do município. À época, ele trabalhava como vigilante do local. Ainda de acordo com a polícia, o homem praticava o crime e ameaçava castigar as vítimas fisicamente caso elas contassem para alguém.
Os nomes dos envolvidos e o bairro onde onde tudo aconteceu não estão sendo divulgados para preservar a identidade das vítimas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
O acusado, segundo o delegado, foi condenado a 10 anos de prisão. O mandado de prisão foi expedido no mês de junho deste ano. Após ser preso em Castelo, ele foi encaminhado ao presídio em Cachoeiro de Itapemirim.
Atualização: inicialmente, a Polícia Civil divulgou que o homem preso tinha 31 anos, mas o delegado corrigiu a informação; na verdade, o condenado tem 69 anos.