Homem condenado por estuprar meninas em 2008 é preso em Castelo

Segundo o delegado titular de Castelo, Estêvão Oggione Leite, a denúncia ocorreu no ano de 2008. O suspeito teria abusado sexualmente das meninas, que viviam em um instituto de acolhimento a crianças e adolescentes do município. À época, ele trabalhava como vigilante do local. Ainda de acordo com a polícia, o homem praticava o crime e ameaçava castigar as vítimas fisicamente caso elas contassem para alguém.