Pai e filho de 7 anos morrem afogados no Rio Doce em Colatina

Conforme apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste , a família estava acampada às margens do curso d’água. O avô estava pescando em um local cerca de 10 metros distante da margem, quando Nycollas e o Cheliton decidiram atravessar a água. O pai levava o filho nas costas quando se afogou. Depois, a criança também caiu.

Os bombeiros informaram que as vítimas caíram em um vale, com profundidade entre 2 e 3 metros. Segundo a corporação, o acionamento para o resgate ocorreu por volta das 13h. O pai foi encontrado e retirado do rio por volta das 15h40 e o filho, às 16h. Os dois já estavam sem sinais vitais. A Polícia Científica esteve no local e fez o recolhimento dos corpos.