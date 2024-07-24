Menino morre afogado em praia na Serra

Um menino de 12 anos morreu afogado na tarde desta quarta-feira (24), na Praia do Barrote, em Residencial Jacaraípe, na Serra. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

A corporação informou, em nota, que foi acionada por volta das 14h. Ao chegar ao local, a equipe foi informada por populares que “um menino entrou no mar e não foi mais visto. Após buscas da equipe, o corpo foi encontrado. A Polícia Científica foi acionada".