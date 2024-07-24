Frio faz cascata congelar no Parque Nacional do Caparaó; veja vídeo

O guia não soube dizer quantos graus fazia naquele momento, mas o morador Bruno Protázio, do distrito de Pedra Menina, aproveitou as férias na faculdade e, junto com o pai, subiu o Pico da Bandeira. Eles disseram à TV Gazeta que registraram 1°C, na última terça-feira (23). Mesmo com o tempo ensolarado, eles encontraram gelo na paisagem. Confira: