Alianças de modelos diferentes viram tendência entre casais da geração Z

Durante décadas, alianças idênticas foram praticamente uma regra nos casamentos. Mesmo formato, mesma espessura e o mesmo acabamento simbolizavam a ideia de unidade entre o casal. Mas essa lógica começa a mudar. Cada vez mais noivos têm optado por alianças diferentes entre si, adaptando o design ao estilo, à personalidade e até à anatomia de cada um.





A mudança acompanha uma transformação mais ampla no universo dos casamentos. Segundo o Relatório de Tendências de Casamento 2026 do Pinterest, especialmente entre os integrantes da Geração Z, cresce a busca por celebrações menos padronizadas e mais conectadas à identidade dos noivos. Se antes essa personalização aparecia principalmente no vestido, na decoração ou no formato da cerimônia, agora ela também chega às joias.





Na prática, isso significa casais escolhendo alianças com larguras diferentes, acabamentos distintos e até combinações entre peças lisas e modelos com pedras. O objetivo não é abandonar o simbolismo da união, mas reinterpretá-lo.





"Hoje existe uma compreensão maior de que união não significa necessariamente abrir mão da individualidade. Muitos casais querem que as alianças contem uma história em comum, mas também reflitam quem é cada um", explica a gemóloga e joalheira Giselly Assis.





A tendência já aparece inclusive entre celebridades. O casamento da cantora Dua Lipa com o ator Callum Turner chamou atenção pelo design do anel de noivado, mas um detalhe passou despercebido por parte do público: as alianças do casal também seguiam propostas diferentes, com espessuras e características próprias para cada um.