Tom Brady é um dos primeiros a deixar o casamento de Taylor Swift; Laura Dern fica até de madrugada

Tom Brady é um dos primeiros a deixar o casamento de Taylor Swift Reuters/Folhapress

Nem todo mundo tem disposição para varar a madrugada numa festa, ainda que ela seja A festa. O grandioso (em todos os sentidos) casamento de Taylor Swift e Travis Kelce no Madison Square Garden, nesta sexta-feira (3), começou às 16h e foi se alongando noite adentro, mas Tom Brady preferiu ir para casa por volta de 22h. Ele foi um dos primeiros a deixar o local.

O ex-jogador de futebol americano e ex-marido de Gisele Bündchen foi visto saindo de lá um pouquinho antes do apresentador de TV da rede ABC George Stephanopoulos e de Jessica Alba e seu namorado, o ator Danny Ramirez. Todos foram embora antes de meia-noite.

Steven Spielberg, Hugh Grant -que saiu a pé com a esposa, Anna Eberstein- e o comediante Chris Rock também preferiram não esticar a noite e deixaram a festa relativamente cedo.

O casamento, celebrado por Adam Sandler, reuniu cerca de mil convidados, dentre eles estrelas mundiais da música, do cinema e do esporte, como Sabrina Carpenter, Beyoncé, Ed Sheeran, Fergie, Ethan Hawke, Benson Boone, Bradley Cooper e Chris Jones, atleta do Kansas City Chiefs.

A festa era aguardada com grande expectativa havia meses, com especulações de tabloides sobre datas e locais até mercados de apostas aceitando palpites sobre os detalhes do grande dia.

O evento, uma união de duas superestrelas em suas respectivas áreas -música e esporte-, foi celebrado por alguns fãs como uma espécie de casamento real americano. Os fãs que acompanhavam a chegada dos famosos, em vigília perto da festa, receberam doces enviados pelos noivos.

Selena Gomez, em um vestido brilhante de um ombro só, deixou o Madison Square Garden, por volta da 1h. Gigi Hadid e o namorado Bradley Cooper saíram mais ou menos no mesmo horário, assim como Andy Reid, o técnico de Kelce no Kansas City Chiefs.

Laura Dern e Ethan Hawke estavam entre os convidados hollywoodianos que festejaram até mais tarde. Eles deixaram o Madison Square Garden por volta de 2h.

Taylor Swift e Travis Kelce proibiram o uso de celulares na festa e não foram divulgadas fotos. Um comunicado oficial foi divulgado por email e nas redes sociais.

"A cerimônia uniu as duas famílias e foi celebrada pelo amigo Adam Sandler", dizia a nota. Ela também informava que o irmão da cantora, Austin, foi o "padrinho de honra" de Swift, enquanto o irmão de Kelce, Jason, foi o padrinho de Kelce.