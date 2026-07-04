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Beyoncé lança, sem avisar, música gravada em 2013 que ficou de fora de álbum

'Morning Dew (Donk)' chegou neste sábado (4) às plataformas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 14:02

Beyoncé no Met Gala 2026, no Museu Metropolitan de Nova York
Beyoncé no Met Gala 2026, no Museu Metropolitan de Nova York Angela Weiss - 4.mai.26/AFP
Beyoncé lançou, neste sábado (4), a faixa "Morning Dew (Donk)" nas plataformas de streaming. A música gravada em 2013 que ficou de fora do álbum "Beyoncé" chega após um período sem novidades desde "Cowboy Carter", de 2024, e integra ações de relançamento do disco "BDay" previstas para os próximos meses.
Alguns fãs já sabiam que a faixa existia, já que "Donk" está registrada em bases de direitos autorais desde aquele ano. Em 2021, um trecho começou a circular nas redes sociais. Já em 2023, uma versão inteira chegou à internet.
Desde 2013, a artista, que começou no grupo Destiny's Child e seguiu em carreira solo a partir de 2003, passou a lançar projetos sem anunciar.
A faixa integra as ações do relançamento de "BDay", segundo álbum de estúdio da cantora. O disco completa 20 anos em setembro, mês em que a artista também faz aniversário.
A música é assinada por Beyoncé com Pharrell Williams, The-Dream e Darius Dixon, com produção em parceria com Pharrell.
"Morning Dew (Donk)" também ganhou um lyric video dirigido pelo fotógrafo Cliff Watts, com imagens de arquivo da artista, incluindo registros da fase em que apareceu na capa da revista Sports Illustrated, em 2007.

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