Beyoncé lança, sem avisar, música gravada em 2013 que ficou de fora de álbum

Beyoncé no Met Gala 2026, no Museu Metropolitan de Nova York Angela Weiss - 4.mai.26/AFP

Beyoncé lançou, neste sábado (4), a faixa "Morning Dew (Donk)" nas plataformas de streaming. A música gravada em 2013 que ficou de fora do álbum "Beyoncé" chega após um período sem novidades desde "Cowboy Carter", de 2024, e integra ações de relançamento do disco "BDay" previstas para os próximos meses.

Alguns fãs já sabiam que a faixa existia, já que "Donk" está registrada em bases de direitos autorais desde aquele ano. Em 2021, um trecho começou a circular nas redes sociais. Já em 2023, uma versão inteira chegou à internet.

Desde 2013, a artista, que começou no grupo Destiny's Child e seguiu em carreira solo a partir de 2003, passou a lançar projetos sem anunciar.

A faixa integra as ações do relançamento de "BDay", segundo álbum de estúdio da cantora. O disco completa 20 anos em setembro, mês em que a artista também faz aniversário.

A música é assinada por Beyoncé com Pharrell Williams, The-Dream e Darius Dixon, com produção em parceria com Pharrell.