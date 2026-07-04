Ladrão simula arma de fogo com cano, tenta roubar veículos, mas acaba preso no ES

Um jovem de 24 anos foi contido pela população e acabou preso no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, na Grande Vitória, na noite desta sexta-feira (3). Segundo a polícia, Alef Francelino da Silva tentou roubar um carro, uma moto e, no meio da ação, ainda causou um acidente.





Tudo aconteceu no meio da Avenida Ceará, a principal do bairro e uma das mais movimentadas da região. Ainda de acordo com os moradores, o homem preso usou uma torneira para simular uma arma e efetuar os roubos.





Para a Polícia Militar, o motorista do carro, de 73 anos, contou que fazia uma entrega quando o suspeito apareceu pedindo informações. Em seguida, o homem entrou no carro dele que estava estacionado, deu partida e bateu em outro carro que passava pela avenida.