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Vila Velha

Ladrão simula arma de fogo com cano, tenta roubar veículos, mas acaba preso no ES

Jovem de 24 anos também causou acidentes ao dirigir automóvel. Ele foi contido ao tentar assaltar motoboy

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 14:45

Publicado em 

04 jul 2026 às 14:45

Um jovem de 24 anos foi contido pela população e acabou preso no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, na Grande Vitória, na noite desta sexta-feira (3). Segundo a polícia, Alef Francelino da Silva tentou roubar um carro, uma moto e, no meio da ação, ainda causou um acidente.


Tudo aconteceu no meio da Avenida Ceará, a principal do bairro e uma das mais movimentadas da região. Ainda de acordo com os moradores, o homem preso usou uma torneira para simular uma arma e efetuar os roubos.


Para a Polícia Militar, o motorista do carro, de 73 anos, contou que fazia uma entrega quando o suspeito apareceu pedindo informações. Em seguida, o homem entrou no carro dele que estava estacionado, deu partida e bateu em outro carro que passava pela avenida.

Ladrão usa cano para simular estar armado e cometer assaltos em Vila Velha
Ladrão usa cano para simular estar armado e cometer assaltos em Vila Velha PC/Reprodução

Ninguém ficou ferido, mas o veículo que foi atingido teve alguns danos. Depois, o suspeito tentou fugir, sendo perseguido pelas vítimas. Foi quando ele ainda tentou roubar uma moto usando uma torneira para simular uma arma de fogo.


O motociclista, de 32 anos, que trabalha por aplicativo, disse aos militares que tinha parado para aceitar uma corrida quando foi abordado. Ele reagiu quando percebeu que o suspeito apenas fingia estar armado.



Mesmo supostamente armado, o assaltante jogou a moto no chão e foi imobilizado até a chegada da polícia. Ele foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha.


A Polícia Civil informou que o suspeito, de 24 anos, foi autuado em flagrante por roubo majorado e tentativa de roubo. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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