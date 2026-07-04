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Ilha do Príncipe

Jovem de 23 anos é morto com mais de 30 tiros em Vitória

Kayo Bruno Rosi estava sentado na calçada quando o atirador chegou em um carro preto, efetuou os disparos e fugiu

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2026 às 13:29
Região da Ilha do Príncipe onde Kayo Rosi (em destaque) foi morto a tiros
Região da Ilha do Príncipe, em Vitória, onde Kayo Rosi (em destaque) foi morto a tiros Reprodução

Um jovem de 23 anos, identificado como Kayo Bruno Rosi Bandeira, foi morto com mais de 30 tiros na noite de sexta-feira (3), na Ilha do Príncipe, em Vitória. Nenhum suspeito do crime foi identificado ou preso até o momento.


De acordo com informações da Polícia Militar, o caso ocorreu na rua Querubino Costa e foi necessário apoio de mais uma equipe para atender a ocorrência, devido à concentração de mais de 100 pessoas no entorno da cena do crime.


Testemunhas relataram à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, que a vítima estava sentada na calçada quando um carro preto parou e dois homens saíram, pedindo para Kayo levantar a camisa. Um deles sacou a arma e efetuou os disparos. Depois a dupla fugiu.


A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e detalhes da apuração não serão divulgados, no momento.  


O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 


A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.

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