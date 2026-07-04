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Obituário

Família faz homenagem a Joana Penha de Souza Peichinho, que completaria 84 anos neste sábado (4)

Homenagem feita pela família e pela equipe da Viação São Gabriel

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 15:44

Publicado em 

04 jul 2026 às 15:44
Joana Penha de Souza Peichinho
Joana Penha de Souza Peichinho Divulgação

Uma presença que continua viva em cada lembrança, em cada ensinamento e no amor que deixou gravado em seus entes queridos e na história da Viação São Gabriel, em Colatina e São Mateus. É assim que a família define Joana Penha de Souza Peichinho, que faleceu em 10 de outubro de 2020 e neste sábado (04/07/2026) completaria 84 anos.


"Neste dia especial recordamos sua vida com carinho, gratidão e a certeza de que seu legado permanecerá para sempre em nossos corações", afirmam a família e amigos da Viação São Gabriel.


Segundo eles, mais do que uma empresária, dona Joana foi uma mulher de coragem, fé e propósito. "Uma mãe dedicada, avó presente, bisavó amorosa e amiga de tantos colaboradores que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado", ressaltam.


"Há seis anos, sua ausência física deixou um vazio impossível de preencher. Mas seu legado continua presente em cada estrada percorrida, em cada ônibus que segue viagem, em cada colaborador que veste essa camisa e em cada passageiro que confia em nosso trabalho", completam os familiares na homenagem.


Segundo eles, a história de dona Joana não foi construída apenas com quilômetros rodados, mas também com valores, respeito, honestidade e amor pelas pessoas.

Homenagem a Joana Penha de Souza Peichinho
Divulgação

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