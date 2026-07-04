Depois da Copa do Mundo das emoções virão as eleições das desilusões e rejeições

Não sabemos aonde o Brasil vai chegar na Copa do Mundo. Mas já sabemos que esta Copa, realizada com novo modelo de 48 clubes, provocou emoções, surpresas e desempenhos competitivos. Deve ser assim até o fim, na partida final de 19 de julho. Seleções competitivas. As emoções estão no ar pelo mundo afora.





Depois do roteiro das emoções da Copa, o Brasil vai encarar outro roteiro. O roteiro das desilusões e rejeições que deverão predominar nas eleições gerais de 2026, a partir de 16 de agosto.





Eleições sui generis. Estávamos acostumados a conviver com eleições disputadas e decididas por uma mistura de razão e emoção na cabeça do eleitor. Agora, veremos uma mistura de rejeição e desilusão. Isso para quem comparecer para votar. Há grandes chances de recorde de eleitores que não vão votar, ou votarão branco ou nulo.





A chamada alienação eleitoral (abstenção + brancos + nulos) na eleições presidenciais girou em torno de 26% e 28% entre 2010 e 2022. Mas pode chegar até ao recorde de 56%, a julgar por pesquisa do Instituto Futura realizada entre 8 e 12 de junho (56% sem contar os nulos).





Poderemos ter um ambiente de guerra de rejeições misturadas com desilusões. Para além do tradicional misto de razão & emoção. As rejeições de Lula e Flavio Bolsonaro giram em torno de 50% para cada um — têm variado sempre dentro das margens de erro.