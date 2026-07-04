Grife capixaba veste filhos de craques do Brasil na Copa do Mundo

Quem acompanha os bastidores da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos já deve ter reparado no visual caprichado dos filhos dos jogadores da seleção brasileira nos camarotes. O que pouca gente sabe é que o estilo dos herdeiros dos nossos craques tem DNA 100% capixaba.





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A Le Infance, grife de moda infantil de luxo nascida no Espírito Santo, assina os looks que os pequenos estão usando para torcer pelo Brasil. A lista de clientes parece a escalação dos sonhos: os filhos de Neymar, Marquinhos, Casemiro, Alisson, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães estão vestindo as criações da marca.





Até o atacante Endrick e sua mulher, Gabrielly Miranda, ganharam um mimo exclusivo desenvolvido no Estado para celebrar a espera do primeiro bebê do casal.