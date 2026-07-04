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Coluna Leonel Ximenes

Grife capixaba veste filhos de craques do Brasil na Copa do Mundo

Marca criada no Espírito Santo já vestiu também os filhos dos astros Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

04 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Marquinhos é casado com a influenciadora Carol Cabrino (amamentando o bebê), diretora criativa da linha infantil da grife
Marquinhos é casado com a influenciadora Carol Cabrino (amamentando o bebê), diretora criativa desta coleção da grife do ES Giliana Meletti

Quem acompanha os bastidores da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos já deve ter reparado no visual caprichado dos filhos dos jogadores da seleção brasileira nos camarotes. O que pouca gente sabe é que o estilo dos herdeiros dos nossos craques tem DNA 100% capixaba. 


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A Le Infance, grife de moda infantil de luxo nascida no Espírito Santo, assina os looks que os pequenos estão usando para torcer pelo Brasil. A lista de clientes parece a escalação dos sonhos: os filhos de Neymar, Marquinhos, Casemiro, Alisson, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães estão vestindo as criações da marca. 


Até o atacante Endrick e sua mulher, Gabrielly Miranda, ganharam um mimo exclusivo desenvolvido no Estado para celebrar a espera do primeiro bebê do casal. 

PONTE AÉREA E OURO 18K

A coleção da marca fundada por Samira Badaró, batizada de "O Brasil que mora nas lembranças", foi desenvolvida em regime de collab com a influenciadora Carol Cabrino, diretora criativa da linha e mulher do capitão da seleção, Marquinhos.


 “Foram meses de trabalho intenso divididos em uma ponte-aérea direta entre o ateliê no Espírito Santo e a França, onde Carol reside. O processo envolveu reuniões de alinhamento, apresentações de conceitos visuais, curadoria rigorosa de matérias-primas e o desenvolvimento minucioso de peças-piloto até a aprovação do produto final”, conta Samira Badaró, CEO da Le Infance. 

Ana Lídia, mulher de Bruno Guimarães, com os filhos trajando roupas da grife capixaba
Ana Lídia, mulher de Bruno Guimarães, com os filhos trajando roupas da grife capixaba Divulgação

Para além das roupas em tons pastel que reinventaram o clássico verde e amarelo, a grife capixaba também desenvolveu uma linha de joias artesanais em ouro 18k e diamantes. Batizada de Signature, as peças transformam a própria caligrafia e assinatura dos jogadores em broches e colares exclusivos para as famílias. 


Vale destacar que a relação da marca capixaba com a realeza do futebol mundial não é de hoje e vai muito além das fronteiras brasileiras. Consolidada no mercado internacional de alto padrão, a etiqueta do Espírito Santo já cruzou o oceano em outras ocasiões para vestir ninguém menos que os filhos dos astros Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Bruna Biancardi (em primeiro plano), mulher de Neymar, com as filhas Mavie e Mel
Bruna Biancardi (em primeiro plano), mulher de Neymar, com as filhas Mavie e Mel Divulgação


Sediada no Espírito Santo, a Le Infance é uma marca autoral de moda infantil de luxo e alta joalheria. A grife diz apostar no rigor técnico em alfaiataria infantil, plissados milimétricos e design exclusivo.


Agora cabe à seleção brasileira despachar a Noruega, neste domingo (5), e se classificar para que a empresa capixaba continue desfilando com destaque nos bastidores da Copa 2026 nos Estados Unidos, país onde o Brasil joga.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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