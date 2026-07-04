Consultoria de RH do ES celebra 15 anos com festa e show de Sandra de Sá em Vitória

A Rhopen, consultoria de Recursos Humanos e Departamento Pessoal com atuação nacional, celebrou seus 15 anos de história com um evento realizado no Le Buffet Master, em Vitória. Com a presença de cerca de 400 convidados, entre clientes, parceiros, colaboradores e representantes institucionais, a comemoração marcou a trajetória da empresa capixaba com homenagens aos primeiros clientes e show da cantora Sandra de Sá. As anfitriãs foram Cátia Horsts e Jaciara Pinheiro. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.
Comenda
Tiago Santana - secretário nacional de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo, estará em Vitória no próximo mês. Tiago participará do 4º Fórum IOB, que acontece em 19 de agosto, no auditório do Sebrae.
Will Smith na Expert XP
O ator, produtor e empresário Will Smith está confirmado como um dos palestrantes da Expert XP 2026, maior festival de investimentos do mundo, que acontece entre os dias 23 e 25 de julho, em São Paulo. Para a líder regional da XP no Espírito Santo, Cecília Perini, a presença de personalidades com trajetórias consolidadas amplia a proposta do evento. "A Expert vai muito além do mercado financeiro. É um espaço para aprender com pessoas que transformam desafios em oportunidades e construíram carreiras de impacto em diferentes áreas", afirma.
Anuário
O BKM Advogados foi novamente reconhecido como um dos principais escritórios de advocacia do Espírito Santo no anuário Análise Advocacia, uma das publicações mais respeitadas do setor jurídico brasileiro. Na edição mais recente do ranking, o escritório foi reconhecido na categoria Abrangente entre os mais admirados do Estado.
Em Brasília
Em São Paulo
Homenagem
A pró-reitora da FAESA, professora Carla Letícia Alvarenga Leite, foi homenageada, nesta semana, em São Paulo, com o troféu da Série Mulheres – Por Mais Mulheres na Literatura, da Editora Leader. O reconhecimento celebra sua trajetória na educação e sua participação como coautora do livro Mulheres na Educação, Edição Poder de uma História, Volume II, publicação que reúne histórias de mulheres que se destacam em diferentes áreas de atuação. Em seu capítulo, Carla Letícia presta homenagem à mãe, Laudinete Alvarenga Leite, professora da Educação Básica, e à chanceler da FAESA, professora Waldeth Nunes Theodoro, referências em sua trajetória profissional.
Sessão Solene
Em Santa Teresa
Novo empreendimento nas montanhas
O empresário Paulo Erlacher e a sua filha, Ana Paula, comemoram: as obras do Amiatta Lodge, novo empreendimento de turismo e hospedagem de alto padrão no distrito de Aparecidinha, entre Santa Teresa e Santa Leopoldina, entram em fase de acabamento no final de julho. O empreendimento contará com 33 apartamentos, área de lazer completa, espaço voltado para eventos e uma capela para casamentos. A previsão de inauguração é em fevereiro de 2028, elevando o padrão de hospedagens na região.
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