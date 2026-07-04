Consultoria de RH do ES celebra 15 anos com festa e show de Sandra de Sá em Vitória

Contra o racismo



Tiago Santana - secretário nacional de Políticas de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo, estará em Vitória no próximo mês. Tiago participará do 4

º Fórum IOB, que acontece em 19 de agosto, no auditório do Sebrae.









Will Smith na Expert XP

O ator, produtor e empresário Will Smith está confirmado como um dos palestrantes da Expert XP 2026, maior festival de investimentos do mundo, que acontece entre os dias 23 e 25 de julho, em São Paulo. Para a líder regional da XP no Espírito Santo, Cecília Perini, a presença de personalidades com trajetórias consolidadas amplia a proposta do evento. "A Expert vai muito além do mercado financeiro. É um espaço para aprender com pessoas que transformam desafios em oportunidades e construíram carreiras de impacto em diferentes áreas", afirma.



Anuário



O BKM Advogados foi novamente reconhecido como um dos principais escritórios de advocacia do Espírito Santo no anuário Análise Advocacia, uma das publicações mais respeitadas do setor jurídico brasileiro. Na edição mais recente do ranking, o escritório foi reconhecido na categoria Abrangente entre os mais admirados do Estado.



Em Brasília





O presidente do Sindbares/Abrasel ES, Rodrigo Vervloet, e o diretor da entidade, Marcelo Fontana Uliana, representaram o Espírito Santo no 38º Congresso Nacional Abrasel, realizado em Brasília. Com o tema "Escuta humana. Voz coletiva. Impacto real.", o encontro reuniu lideranças empresariais e autoridades políticas de todo o país para debater os principais desafios e oportunidades do setor de alimentação fora do lar. Entre os assuntos em pauta estiveram o impacto do possível fim da escala 6x1, estratégias para ampliar a produtividade do segmento e a assinatura de um convênio com a Ambev, voltado ao fortalecimento e apoio aos empreendedores do setor.