Novo perfil tecnológico das guerras e novos desafios para os bancos centrais

Primeiro, a tecnologia tornou muito mais difícil o avanço de qualquer exército em terra, como eram nas guerras tradicionais. Segundo, e mais importante, “tornou mais fácil para as potências mais fracas, quando atacadas pelas mais fortes, causarem devastação”.





É o novo perfil tecnológico das guerras na última década. Sensores e satélites identificam e expõem os soldados. Drones pequenos e baratos podem matá-los. Na linha de frente da Ucrânia, por exemplo, soldados atuam com robôs terrestres para evacuar feridos e entregar suprimentos.





O editorial mostra que a tecnologia se espalha rapidamente. Drones e mísseis são mais precisos. “Se a China tentasse invadir Taiwan, suas forças de desembarque seriam recebidas por uma avalanche de drones. A superioridade aérea agora é mais difícil de alcançar e oferece menos proteção aos soldados do que antes, graças à nova camada de espaço aéreo saturada de drones”.





Assim, a guerra de manobra – atacar os pontos fracos do inimigo com choques e movimentos rápidos – “já não é mais possível”. A guerra da Ucrânia mostra que “os exércitos terão de treinar e equipar-se adequadamente para chegar, desestabilizar e escapar das câmeras, sensores e munições acima e ao seu redor”.





Os exércitos ocidentais, diz a revista, estão atrasados neste aspecto. Vem daí o prolongamento das guerras.





Outra mudança é que a nova tecnologia mudou a forma de direcionar alvos. “Softwares com inteligência artificial permitem que os exércitos encontrem e ataquem alvos em uma velocidade e escala antes inimagináveis. O ataque relâmpago americano ao Irã oferece uma amostra disso”. Mas o Irã não cedeu e continuou lançando drones e mísseis todos os dias.





Agora, ao contrário das guerras anteriores, o lado mais fraco também pode arcar com armamentos guiados e precisão. Mudou tudo.





A guerra está se tornando mais difícil e cara. Mas a guerra de dissuasão perdeu força. Assim, a tendência ainda é surgir novos conflitos nos próximos anos. Embora a guerra seja mais difícil e cara. Os estados mais fracos agora resistem mais e desgastam os mais fortes. Paradoxo: “é mais fácil começar guerras do que terminá-las”.





Tudo somado, conclui o editorial, à medida que a tecnologia militar se torna mais sofisticada, “as guerras de escolha parecem cada vez mais insensatas”. Mesmo assim devem continuar. A geopolítica dos imperadores.





Esse ambiente de incertezas coloca novos desafios para os bancos centrais.





Na mesma edição da "Economist", François Villeroy de Galhau, que dirigiu o Banco da França desde 2015 até agora, em junho, publicou artigo relevante listando as lições obtidas a partir de uma “década fragmentada”, desde 2015.Em cenário complexo, sombrio e caótico, segundo ele, é possível extrair quatro lições.