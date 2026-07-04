AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Viralizou

Polícia Militar do ES investiga vídeo de luta corporal entre policiais

Nas imagens que circulam nas redes sociais, duas mulheres aparecem trocando golpes, cercadas por militares, que gritam incentivando o combate

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 22:18

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 jul 2026 às 22:18
Vídeo de luta corporal entre PMs circula na internet Redes sociais

A Polícia Militar do Espírito Santo vai investigar um vídeo com uma cena de luta corporal entre duas policiais. Nas imagens que circulam nas redes sociais, as duas mulheres aparecem trocando golpes, cercadas por militares, que gritam incentivando o combate.


Na internet, surgiram dúvidas se o vídeo seria o registro de um treinamento da corporação ou até mesmo se as imagens teriam sido geradas com inteligência artificial.

 

O vídeo chegou a circular junto com uma montagem, como se tivesse sido publicado na capa de A Gazeta.  A imagem, porém, é falsa. Naquele momento, nossa reportagem ainda não tinha acesso ao vídeo e não tinha abordado o assunto.


Ao tomar conhecimento das imagens, A Gazeta procurou a A PMES e questionou se a cena em questão retrata um tipo de treinamento interno ou outra situação da qual a corporação não tinha ciência. Também foi indagado se os envolvidos já haviam sido identificados e o que seria feito a respeito. 


Essas perguntas não foram respondidas. Nem a veracidade das imagens foram confirmadas pela corporação. Por isso, não estamos reproduzindo o vídeo. Em nota, a Polícia Militar, informou apenas que iniciou uma apuração interna, por meio da Corregedoria, juntamente com a Academia da Polícia Militar (APM), para esclarecimento dos fatos. 

Veja Também 

Gravação foi feita durante uma abordagem na BR 101, em Aracruz

Policial faz 'tutorial' e revela esconderijo de droga em carro no ES; vídeo

João Pedro Brandão Forechi é suspeito de matar José Sena Filho (destaque)

Suspeito de matar motorista de app é preso enquanto dormia na casa dos pais na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Militar Luta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Veículo de dentista foi encontrado na região das Meleiras, em São Mateus
Réu é condenado a 25 anos de prisão por assassinato de dentista
Nova unidade do Ifes: Campus Pedro Canário
Ifes ganha unidade em Pedro Canário que deve abrir 800 vagas
O ex-presidente Jair Bolsonaro na garagem de sua casa. O STF segue hoje o julgamento da trama golpista.
Moraes prorroga prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados