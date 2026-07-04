Polícia Militar do ES investiga vídeo de luta corporal entre policiais

A Polícia Militar do Espírito Santo vai investigar um vídeo com uma cena de luta corporal entre duas policiais. Nas imagens que circulam nas redes sociais, as duas mulheres aparecem trocando golpes, cercadas por militares, que gritam incentivando o combate.





Na internet, surgiram dúvidas se o vídeo seria o registro de um treinamento da corporação ou até mesmo se as imagens teriam sido geradas com inteligência artificial.

O vídeo chegou a circular junto com uma montagem, como se tivesse sido publicado na capa de A Gazeta. A imagem, porém, é falsa. Naquele momento, nossa reportagem ainda não tinha acesso ao vídeo e não tinha abordado o assunto.





Ao tomar conhecimento das imagens, A Gazeta procurou a A PMES e questionou se a cena em questão retrata um tipo de treinamento interno ou outra situação da qual a corporação não tinha ciência. Também foi indagado se os envolvidos já haviam sido identificados e o que seria feito a respeito.





Essas perguntas não foram respondidas. Nem a veracidade das imagens foram confirmadas pela corporação. Por isso, não estamos reproduzindo o vídeo. Em nota, a Polícia Militar, informou apenas que iniciou uma apuração interna, por meio da Corregedoria, juntamente com a Academia da Polícia Militar (APM), para esclarecimento dos fatos.