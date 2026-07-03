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Mandado de prisão

Suspeito de matar motorista de app é preso enquanto dormia na casa dos pais na Serra

Contra João Pedro Brandão Forechi, de 21 anos, havia dois mandados de prisão e ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 11:51

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

03 jul 2026 às 11:51
João Pedro Brandão Forechi, de 21 anos
João Pedro Brandão Forechi, de 21 anos Reprodução

Um jovem identificado como João Pedro Brandão Forechi, de 21 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (3) suspeito de participação na morte do motorista de aplicativo José Sena Filho, de 42 anos, na Serra. A prisão foi realizada por policiais civis no bairro Vista da Serra, na região de Campinho.


Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, João Pedro foi encontrado dormindo na casa dos pais. Durante a abordagem, os policiais apreenderam drogas e dinheiro no imóvel.


Além do flagrante pelo material encontrado, os policiais cumpriram dois mandados de prisão contra o suspeito. Um deles foi expedido após o investigado romper a tornozeleira eletrônica que deveria utilizar. O outro é relacionado à investigação sobre a morte do motorista de aplicativo. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que mais informações sobre a prisão serão divulgadas em momento oportuno.


José Sena Filho foi assassinado na noite de 19 de junho, enquanto trabalhava. De acordo com as investigações, ele aceitou uma corrida no bairro Planalto Serrano e, durante o trajeto, foi abordado por criminosos armados, que anunciaram o assalto.


Após ser baleado, o motorista teve o carro e o celular roubados. Os criminosos abandonaram a vítima ferida em uma rua do bairro Vista da Serra II.


Mesmo baleado, José Sena conseguiu pedir ajuda a moradores e policiais militares, mas morreu antes da chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


O caso é investigado como latrocínio — roubo seguido de morte. Conforme a apuração da TV Gazeta, João Pedro será ouvido na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

Vítima era missionário

José de Sena Filho
José de Sena Filho Acervo Pessoal

Natural da Habia, José Sena Filho era missionário de uma igreja no bairro Carapina Grande, na Serra. Horas antes de ser morto, ele havia participado da entrega de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade no município.


* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta. 

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