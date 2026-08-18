Laura Cardoso: 5 filmes que marcaram a carreira da atriz para relembrar seu legado no cinema 

O curta-metragem conta a história de uma mulher idosa que é abandonada pela própria filha em um ponto de ônibus no interior de São Paulo. Interpretada por Laura Cardoso, Rosinha se vê sozinha e sem ter para onde ir até ser acolhida por Maria Helena, uma mulher que também enfrenta dificuldades pessoais. A partir desse encontro, a narrativa acompanha a aproximação entre as duas e aborda temas como abandono na velhice, solidão, afeto e apoio em momentos de fragilidade.