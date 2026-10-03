Eleições 2026: quem são os principais candidatos a governador em cada Estado

Dr. Furlan (PSD): Ex-prefeito de Macapá, eleito em 2020 e reeleito em 2024. Antes, foi deputado estadual. Renunciou à prefeitura em março de 2026, um dia depois de ser afastado do cargo em uma investigação sobre suspeitas de fraude em licitação nas obras de um hospital. Ele nega irregularidades. O TRE-AP (Tribunal Regional Eleitoral do Amapá) aprovou o registro de sua candidatura, mas a decisão foi contestada no TSE. Em 24 de setembro, o relator, ministro Dias Toffoli, votou pelo indeferimento do registro. Um pedido de vista do ministro André Mendonça suspendeu o julgamento, e Furlan segue na disputa enquanto aguarda a decisão do tribunal.