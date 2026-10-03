Eleições 2026: quem são os principais candidatos a governador em cada Estado

No domingo (4/10), eleitores dos 26 Estados e do Distrito Federal vão às urnas para escolher seus governadores, além do presidente da República, de dois senadores por Estado e de deputados federais e estaduais (ou distritais, no caso do DF).
Caso a disputa não seja definida no primeiro turno, os dois mais votados disputam o segundo turno, em 25 de outubro.
A BBC News Brasil reuniu abaixo os principais candidatos na disputa em cada unidade da federação, com a trajetória política de cada um.
A lista reúne os candidatos cuja intenção de voto supera 10% nas últimas pesquisas eleitorais, dentro da margem de erro.
No caso de Minas Gerais, foram incluídos cinco candidatos, já que a definição das candidaturas teve reviravoltas e o Estado é chave para a disputa nacional.
Há também candidatos cujo registro ainda está em discussão na Justiça Eleitoral, como Eduardo Paes (RJ), Anthony Garotinho (RJ), Dr. Furlan (AP) e Valmir de Francisquinho (SE). No Distrito Federal, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmou que José Roberto Arruda (PSD) não pode concorrer.
Veja, abaixo, a lista em cada um dos 26 Estados e no DF
Acre
Alan Rick (Republicanos): Foi deputado federal por dois mandatos (2015-2023) e é senador pelo Acre desde 2023.
Mailza Assis (PP): Segunda mulher a governar o Acre, assumiu o cargo em abril de 2026, com a saída de Gladson Cameli (PP). Foi senadora entre 2019 e 2023.
Tião Bocalom (PSDB): Ex-prefeito de Rio Branco e de Acrelândia. Deixou a prefeitura da capital acriana em 2026 para disputar o governo estadual pela quarta vez.
Alagoas
JHC (PSDB): Ex-prefeito de Maceió (2021-2026), João Henrique Caldas foi deputado estadual e deputado federal. É filho do ex-deputado federal João Caldas.
Renan Filho (MDB): Senador por Alagoas desde 2023 e governador do Estado por dois mandatos (2015-2022). Foi ministro dos Transportes do governo Lula entre 2023 e abril de 2026, quando deixou o cargo para disputar a eleição. É filho do senador Renan Calheiros (MDB), ex-presidente do Senado.
Amapá
Clécio Luís (União Brasil): Governador do Amapá desde 2023 e candidato à reeleição. Foi prefeito de Macapá por dois mandatos, vereador por dois mandatos e secretário estadual de Educação.
Dr. Furlan (PSD): Ex-prefeito de Macapá, eleito em 2020 e reeleito em 2024. Antes, foi deputado estadual. Renunciou à prefeitura em março de 2026, um dia depois de ser afastado do cargo em uma investigação sobre suspeitas de fraude em licitação nas obras de um hospital. Ele nega irregularidades. O TRE-AP (Tribunal Regional Eleitoral do Amapá) aprovou o registro de sua candidatura, mas a decisão foi contestada no TSE. Em 24 de setembro, o relator, ministro Dias Toffoli, votou pelo indeferimento do registro. Um pedido de vista do ministro André Mendonça suspendeu o julgamento, e Furlan segue na disputa enquanto aguarda a decisão do tribunal.
Amazonas
David Almeida (Avante): Ex-prefeito de Manaus, eleito em 2020 e reeleito em 2024. Antes, foi deputado estadual por três mandatos e presidente da Assembleia Legislativa. Nessa condição, assumiu interinamente o governo do Amazonas em 2017, após a cassação do governador José Melo e de seu vice.
Omar Aziz (PSD): Senador pelo Amazonas desde 2015, foi reeleito em 2022. Governou o Estado entre 2010 e 2014 e, antes, foi vice-governador, deputado estadual e vereador de Manaus. Presidiu a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado, em 2021.
Professora Maria do Carmo (PL): Empresária e reitora da Fametro, universidade privada. Nunca exerceu cargo eletivo, mas já concorreu como suplente ao Senado e como vice-prefeita da cidade de Manaus em 2024, na chapa de Capitão Alberto Neto (PL). Naquela época, Maria do Carmo era filiada ao Novo.
Roberto Cidade (União Brasil): Governador do Amazonas desde abril de 2026, quando assumiu interinamente após a renúncia do governador Wilson Lima e do vice Tadeu de Souza. Em maio, foi eleito pela Assembleia Legislativa, em eleição indireta. Antes, foi deputado estadual e presidiu a Assembleia a partir de 2021. Concorre à reeleição.
Bahia
ACM Neto (União Brasil): Ex-prefeito de Salvador por dois mandatos e ex-deputado federal por três mandatos. Primeiro vice-presidente nacional do União Brasil, é neto de Antônio Carlos Magalhães, ex-governador e ex-senador morto em 2007.
Jerônimo Rodrigues (PT): Governador da Bahia desde 2023 e candidato à reeleição. Antes, foi secretário estadual de Desenvolvimento Rural e de Educação nos governos de Rui Costa (PT). A eleição de 2022 foi a primeira disputa por um cargo eletivo em sua carreira.
Ceará
Ciro Gomes (PSDB): Ex-governador do Ceará e ex-prefeito de Fortaleza. Foi ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e ministro da Integração Nacional no primeiro governo Lula. Disputou quatro eleições presidenciais.
Elmano de Freitas (PT): Governador do Ceará desde 2023 e candidato à reeleição. Antes, foi deputado estadual por dois mandatos e secretário municipal da Educação de Fortaleza. Também disputou eleições para prefeito e vice-prefeito de Fortaleza e para prefeito de Caucaia.
Distrito Federal
Celina Leão (PP): Governadora do Distrito Federal desde março de 2026, quando assumiu definitivamente o cargo após a renúncia de Ibaneis Rocha (MDB). Antes, foi vice-governadora, deputada federal e deputada distrital por dois mandatos. Concorre à reeleição.
Leandro Grass (PT): Ex-deputado distrital e ex-presidente do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), que comandou entre 2023 e 2026. Em 2022, disputou pela primeira vez o governo do Distrito Federal e ficou em segundo lugar.
Paula Belmonte (PSDB): Deputada distrital desde 2023 e ex-deputada federal pelo Distrito Federal, cargo que exerceu entre 2019 e 2023. Entrou na política eleitoral em 2018, quando foi eleita para a Câmara dos Deputados. Em 2022, foi eleita para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Deixou o Cidadania e se filiou ao PSDB em dezembro de 2025.
Espírito Santo
Helder Salomão (PT): Deputado federal pelo Espírito Santo desde 2015 e ex-prefeito de Cariacica por dois mandatos, entre 2005 e 2012. Antes, foi vereador, deputado estadual e secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos.
Lorenzo Pazolini (Republicanos): Ex-prefeito de Vitória, eleito em 2020 e reeleito em 2024. Deixou a prefeitura em 2026 para disputar o governo estadual.
Ricardo Ferraço (MDB): Governador do Espírito Santo desde abril de 2026, quando sucedeu Renato Casagrande (PSB). Antes, foi vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual por dois mandatos. Concorre à reeleição.
Goiás
Daniel Vilela (MDB): Governador de Goiás desde março de 2026, após a saída de Ronaldo Caiado (PSD), e candidato à reeleição. Já havia disputado o governo de Goiás em 2018. Antes, foi vice-governador, deputado federal, deputado estadual e vereador de Goiânia. É filho de Maguito Vilela, ex-governador e ex-senador por Goiás.
Luis Cesar Bueno (PT): Ex-deputado estadual por quatro mandatos e ex-vereador de Goiânia por dois mandatos. Foi um dos fundadores do PT na capital goiana e presidiu o diretório municipal do partido.
Marconi Perillo (PSDB): Ex-governador de Goiás por quatro mandatos, além de ex-senador, ex-deputado federal e ex-deputado estadual. Presidiu nacionalmente o PSDB entre 2023 e 2025.
Wilder Morais (PL): Senador por Goiás desde 2023, cargo que já havia exercido entre 2012 e 2019, quando assumiu como suplente de Demóstenes Torres. Antes de chegar ao Senado, foi secretário estadual de Infraestrutura. Também comandou a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás.
Maranhão
Eduardo Braide (PSD): Ex-prefeito de São Luís, eleito em 2020 e reeleito em 2024. Antes, foi deputado estadual por dois mandatos e deputado federal. Deixou a prefeitura em março de 2026 para disputar o governo do Maranhão.
Felipe Camarão (PT): Vice-governador do Maranhão desde 2023 e ex-secretário estadual da Educação. No governo Flávio Dino, também comandou as secretarias de Gestão e Previdência, Cultura e Governo. Procurador federal de carreira, foi eleito vice-governador na chapa de Carlos Brandão em 2022.
Orleans Brandão (MDB): Administrador e empresário, é sobrinho do governador Carlos Brandão (MDB), em cujo governo foi secretário de Assuntos Municipalistas. Antes, atuou na articulação de campanhas eleitorais no Estado. É candidato pela primeira vez a um cargo eletivo.
Mato Grosso
Natasha Slhessarenko (PSD): Médica e professora da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso). É filha de Serys Slhessarenko, que foi senadora por Mato Grosso entre 2003 e 2011. Disputa sua primeira eleição. Em 2022, chegou a ser lançada pe no lo PSB ao Senado, mas desistiu da candidatura.
Otaviano Pivetta (Republicanos): Governador de Mato Grosso desde março de 2026, após a renúncia de Mauro Mendes (União Brasil), de quem foi vice. Antes, foi prefeito de Lucas do Rio Verde por três mandatos e deputado estadual.
Wellington Fagundes (PL): Senador por Mato Grosso desde 2015, reeleito em 2022. Antes de chegar ao Senado, foi deputado federal por seis mandatos consecutivos, entre 1991 e 2015.
Mato Grosso do Sul
Eduardo Riedel (PP): Governador de Mato Grosso do Sul desde 2023 e candidato à reeleição. Antes, foi secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica e, depois, de Infraestrutura no governo Reinaldo Azambuja. Foi eleito governador em 2022, em sua primeira disputa por um cargo eletivo.
Fábio Trad (PT): Ex-deputado federal por Mato Grosso do Sul por três legislaturas. Foi presidente da OAB-MS. É filho do ex-deputado federal Nelson Trad e irmão do senador Nelsinho Trad (PSD).
João Henrique Catan (Novo): Deputado estadual de Mato Grosso do Sul desde 2019, atualmente no segundo mandato. Advogado, entrou na política eleitoral em 2016, quando concorreu a vereador de Campo Grande pelo PSDB e ficou como suplente. Deixou o PL em março de 2026 para disputar o governo estadual pelo Novo.
Minas Gerais
Alexandre Kalil (PDT): Ex-prefeito de Belo Horizonte, eleito em 2016 e reeleito em 2020. Renunciou ao cargo em 2022 para disputar o governo de Minas Gerais e foi derrotado por Romeu Zema (Novo).
Cleitinho Azevedo (Republicanos): Senador por Minas Gerais desde 2023, disputa pela primeira vez o governo do Estado. Antes, foi deputado estadual e vereador de Divinópolis. É irmão de Gleidson Azevedo, prefeito de Divinópolis, e de Eduardo Azevedo, deputado estadual.
Flávio Roscoe (PL): Empresário e presidente licenciado da Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), que comanda desde 2018. É candidato pela primeira vez a um cargo eletivo.
Mateus Simões (PSD) : Governador de Minas Gerais desde março de 2026, quando assumiu após a renúncia de Romeu Zema (Novo). Eleito vice-governador em 2022, foi antes vereador de Belo Horizonte e secretário-geral do governo estadual.
Patrus Ananias (PT): Deputado federal por Minas Gerais e ex-prefeito de Belo Horizonte, cargo que exerceu entre 1993 e 1996. Foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome nos governos Lula, entre 2004 e 2010, e participou da criação e implementação do Bolsa Família. Também foi ministro do Desenvolvimento Agrário no governo Dilma Rousseff, entre 2015 e 2016.
Pará
Dr. Daniel Santos (Podemos): Ex-prefeito de Ananindeua, eleito em 2020 e reeleito em 2024. Antes, foi vereador, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Pará. É marido da deputada federal Alessandra Haber (Podemos), eleita em 2022.
Hana Ghassan (MDB): Governadora do Pará desde abril de 2026, quando assumiu após a saída de Helder Barbalho (MDB), e candidata à reeleição. Eleita vice-governadora em 2022, foi secretária estadual de Planejamento e Administração e ocupou cargos nas áreas de planejamento, finanças e infraestrutura nas prefeituras de Belém e Ananindeua.
Paraíba
Cícero Lucena (MDB): Ex-prefeito de João Pessoa por quatro mandatos, os dois mais recentes após as eleições de 2020 e 2024. Também foi governador da Paraíba, senador e ministro no governo Fernando Henrique Cardoso.
Efraim Filho (PL): Senador pela Paraíba desde 2023 e ex-deputado federal por quatro mandatos. Foi líder do Democratas na Câmara e coordenou a bancada federal da Paraíba. É filho de Efraim Morais, que também foi senador pela Paraíba e deputado federal.
Lucas Ribeiro (PP): Governador da Paraíba desde abril de 2026, depois de ter sido eleito vice-governador em 2022. Antes, foi vereador de Campina Grande, entre 2017 e 2020, e vice-prefeito, entre 2021 e 2022. É filho da senadora Daniella Ribeiro (PP) e neto de Enivaldo Ribeiro, ex-prefeito de Campina Grande.
Paraná
Requião Filho (PDT): Deputado estadual do Paraná desde 2015 e atualmente em seu terceiro mandato. É filho de Roberto Requião, que governou o Paraná por três mandatos. Em 2026, disputa pela primeira vez o governo estadual.
Sandro Alex (PSD): Deputado federal pelo Paraná, atualmente no quarto mandato. Também foi secretário estadual de Infraestrutura e Logística no governo de Ratinho Junior (PSD), cargo que ocupou em diferentes períodos desde 2019.
Sergio Moro (PL): Senador pelo Paraná desde 2023, é ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro. Como juiz, foi responsável em primeira instância pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba e deixou a magistratura em 2018 para integrar o governo Bolsonaro.
Pernambuco
João Campos (PSB): Ex-prefeito do Recife, eleito em 2020, quando se tornou o prefeito mais jovem da história da cidade, e reeleito em 2024. Antes, foi deputado federal. É filho de Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, e bisneto de Miguel Arraes, que também governou o Estado.
Raquel Lyra (PSD): Governadora de Pernambuco desde 2023 e candidata à reeleição. Foi a primeira mulher eleita governadora de Pernambuco. Antes, foi prefeita de Caruaru por dois mandatos e deputada estadual por dois mandatos. É filha de João Lyra Neto, que governou Pernambuco em 2014.
Piauí
Joel Rodrigues (PP): Ex-prefeito de Floriano, município que governou por quatro mandatos, e ex-deputado estadual. Antes, foi vereador por três mandatos e presidente da Câmara Municipal. Em 2022, disputou uma vaga no Senado.
Rafael Fonteles (PT): Governador do Piauí desde 2023 e candidato à reeleição. Antes, foi secretário estadual da Fazenda entre 2015 e 2022. É filho do ex-deputado federal Nazareno Fonteles (PT).
Rio de Janeiro
Eduardo Paes (PSD): Ex-prefeito do Rio de Janeiro, eleito quatro vezes para o cargo. Antes, foi vereador e deputado federal por dois mandatos. Deixou a prefeitura em março de 2026 para disputar o governo estadual. A Justiça Eleitoral aprovou o registro de sua candidatura, mas ainda há recurso pendente.
Douglas Ruas (PL): Deputado estadual em primeiro mandato e presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) desde 2026. Policial civil de carreira, também foi secretário estadual das Cidades. É filho de Capitão Nelson (PL), prefeito de São Gonçalo.
Anthony Garotinho (Republicanos): Ex-governador do Rio de Janeiro, ex-deputado federal e ex-prefeito de Campos dos Goytacazes por dois mandatos. Também foi secretário estadual e disputou a Presidência da República em 2002, quando ficou em terceiro lugar. O TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) negou o registro de sua candidatura ao governo em setembro de 2026, por causa de uma condenação por improbidade administrativa. Em 2 de outubro, o ministro Floriano Marques, do TSE, determinou em decisão liminar que os votos em Garotinho sejam considerados nulos até o julgamento de seu recurso no tribunal.
Rio Grande do Norte
Allyson Bezerra (União Brasil): Ex-prefeito de Mossoró, eleito em 2020 e reeleito em 2024. Antes, foi deputado estadual por um mandato. Renunciou à prefeitura em março de 2026 para disputar o governo do Rio Grande do Norte.
Álvaro Dias (PL): Ex-prefeito de Natal. Eleito vice-prefeito, assumiu a prefeitura em 2018 e foi reeleito em 2020. Antes, foi deputado estadual por cinco mandatos e deputado federal. Disputa o governo do Estado pela primeira vez.
Cadu Xavier (PT): Ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Norte e auditor fiscal do Estado desde 2005. Antes de comandar a Fazenda, foi secretário estadual de Tributação. É candidato pela primeira vez a um cargo eletivo.
Rio Grande do Sul
Luciano Zucco (PL): Deputado federal pelo Rio Grande do Sul desde 2023 e ex-deputado estadual, cargo que exerceu entre 2019 e 2023. Tenente-coronel da reserva do Exército, deixou a carreira militar em 2019 e foi líder da oposição na Câmara dos Deputados em 2025.
Juliana Brizola (PDT): Ex-deputada estadual por três mandatos e ex-vereadora de Porto Alegre. Em 2022, ficou como primeira suplente de deputada federal e, em 2024, disputou a Prefeitura de Porto Alegre. É neta de Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro e fundador do PDT.
Gabriel Souza (MDB): Vice-governador do Rio Grande do Sul desde 2023 e ex-deputado estadual por dois mandatos. Presidiu a Assembleia Legislativa em 2021 e também foi líder do governo e da bancada do MDB na Casa.
Rondônia
Adailton Furia (PSD): Ex-prefeito de Cacoal, eleito em 2020 e reeleito em 2024. Antes, foi vereador e deputado estadual. Renunciou à prefeitura em abril de 2026 para disputar o governo de Rondônia.
Expedito Netto (PT): Ex-deputado federal por Rondônia por dois mandatos, entre 2015 e 2023. Foi terceiro-secretário da Câmara e secretário da Juventude da Casa. É filho de Expedito Júnior, ex-senador e ex-deputado federal por Rondônia.
Hildon Chaves (União Brasil): Ex-prefeito de Porto Velho por dois mandatos, eleito em 2016 e reeleito em 2020. Antes de entrar na política, foi promotor de Justiça em Rondônia por mais de duas décadas e deixou o Ministério Público em 2013.
Marcos Rogério (PL): Senador por Rondônia desde 2019 e ex-deputado federal por dois mandatos. Antes de chegar à Câmara dos Deputados, foi vereador de Ji-Paraná. Trabalhou como radialista e jornalista antes de entrar na política.
Roraima
Arthur Henrique (PL): Ex-prefeito de Boa Vista, eleito em 2020 e reeleito em 2024. Antes, foi vice-prefeito e secretário municipal de Educação e Cultura. Renunciou à prefeitura em abril de 2026. Foi o mais votado na eleição suplementar para governador, em junho, mas não foi proclamado eleito porque seu registro havia sido indeferido pelo TRE-RR (Tribunal Regional Eleitoral de Roraima), e os votos ficaram sob análise judicial. Concorre ao governo estadual na eleição de outubro.
Soldado Sampaio (Republicanos): Governador interino de Roraima e deputado estadual em seu quarto mandato consecutivo. Presidiu a Assembleia Legislativa em mais de um mandato e assumiu o governo em 2026, após a cassação da chapa eleita em 2022. Foi policial militar antes de entrar na política.
Santa Catarina
Gelson Merísio (PSB): Ex-deputado estadual por três mandatos e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que comandou em três períodos. Começou a carreira política como vereador de Xanxerê e disputou o governo estadual em 2018, quando chegou ao segundo turno.
João Rodrigues (PSD): Ex-prefeito de Chapecó, município que governou por quatro mandatos, e ex-deputado federal por dois mandatos. Também foi deputado estadual, prefeito e vice-prefeito de Pinhalzinho e secretário estadual da Agricultura. Renunciou à prefeitura de Chapecó em abril de 2026.
Jorginho Mello (PL): Governador de Santa Catarina desde 2023 e candidato à reeleição. Foi senador de 2019 a 2022. Antes, foi deputado federal por dois mandatos e deputado estadual por quatro mandatos, tendo presidido a Assembleia Legislativa. Também foi vereador de Herval d'Oeste no início da carreira política.
São Paulo
Fernando Haddad (PT): Ex-ministro da Fazenda do governo Lula e ex-prefeito de São Paulo, cargo que exerceu entre 2013 e 2016. Foi ministro da Educação nos governos Lula e Dilma Rousseff e candidato à Presidência em 2018 e ao governo paulista em 2022.
Tarcísio de Freitas (Republicanos): Governador de São Paulo desde 2023 e candidato à reeleição. Foi ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro entre 2019 e 2022. Antes, foi diretor-geral do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e secretário do Programa de Parcerias de Investimentos no governo Michel Temer.
Sergipe
Fábio Mitidieri (PSD): Governador de Sergipe desde 2023 e candidato à reeleição. Foi deputado federal por dois mandatos. Antes, foi vereador de Aracaju, secretário municipal de Esporte e Lazer e secretário estadual do Trabalho. É filho de Luiz Mitidieri, ex-deputado estadual por Sergipe.
Ricardo Marques (PL): Vice-prefeito de Aracaju desde 2025, eleito na chapa de Emília Corrêa (PL). Entrou na política em 2020, quando foi eleito vereador de Aracaju, e disputou uma vaga de deputado estadual em 2022.
Valmir de Francisquinho (Republicanos): Ex-prefeito de Itabaiana, eleito em 2012, 2016 e 2024. Antes, foi vereador do município por cinco mandatos. Em 2022, tentou disputar o governo de Sergipe, mas o TSE negou o registro de sua candidatura. Em 2026, a Justiça Eleitoral aprovou o registro, mas ainda há recurso pendente.
Tocantins
Professora Dorinha (União Brasil): Senadora pelo Tocantins desde 2023 e ex-deputada federal por três mandatos. Antes de chegar ao Congresso, foi secretária estadual de Educação por 11 anos, entre 1998 e 2009. Na Câmara, foi relatora da proposta que tornou permanente o Fundeb, principal fundo de financiamento da educação básica.
Vicentinho Júnior (PSDB): Deputado federal pelo Tocantins desde 2015, atualmente no terceiro mandato. Em 2024, licenciou-se temporariamente da Câmara para assumir a Secretaria Extraordinária de Ações Estratégicas do Estado. É filho de Vicentinho Alves, ex-senador e ex-deputado federal pelo Tocantins.
*Gráficos por Caroline Souza, da equipe de Jornalismo Visual da BBC News Brasil