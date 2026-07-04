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Tragédia

Homem de 38 anos morre após incêndio atingir casa em Cariacica

De acordo com o Corpo de Bombeiros, fogo teria começado no fogão a lenha; residência foi completamente tomada pelas chamas e teto e parede desabaram

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 11:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2026 às 11:02
Casa em Cariacica que foi incendiada e provocou a morte de Giovane Nascimento (em destaque)
Casa em Cariacica pegou fogo, provocando a morte de Giovane Nascimento (em destaque) Isabelle Oliveira

Um homem de 38 anos morreu após um incêndio atingir a casa onde morava com os filhos no bairro Dom Bosco, em Cariacica, na noite de sexta-feira (3). O corpo de Giovane Paulo da Conceição do Nascimento foi encontrado no local, carbonizado. 


Segundo informações do sargento Bullerjahn, do Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado no fogão a lenha que era usado pela vítima e se alastrou para o restante da residência. 


“Quando nós chegamos, praticamente 70% do imóvel já tinha sido tomado pelas chamas, o teto tinha desabado, a maioria das paredes tinha caído, já estava pegando fogo numa vegetação na lateral”, relatou.


De acordo com vizinhos, Giovane perdeu a esposa há alguns anos e vivia com dois filhos, de 13 e 15 anos. Depois da morte da mulher, passou a ter dependência alcoólica. No momento do incêndio, o mais novo estava brincando na rua e o outro também estava fora de casa. Ele deixa ainda outro filho de 7 anos e quatro enteados.

Casa ficou destruída após incêndio no bairro Dom Bosco em Cariacica
Casa ficou destruída após incêndio no bairro Dom Bosco em Cariacica Corpo de Bombeiros do ES

“Provavelmente, ele deve ter esquecido alguma panela no fogão. Ele pode ter dormido, e a panela pegou fogo, se alastrando muito rápido”, informou o sargento.


A diarista Patrícia Pereira, vizinha de Giovane, disse à reporter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, que avistou o incêndio quando voltava da pracinha com o filho, por volta das 20h30. No primeiro momento, eles não sabiam se o vizinho estava ou não em casa. 


Ela conta que tentou pegar uma mangueira na sua casa para jogar água e conter as chamas, mas as paredes do imóvel de Giovane já tinham caído. “Era cedo e o menino mais novo estava brincando na rua ainda. Imagina se fosse mais tarde, quando o menino estivesse dormindo também? Foi um livramento para as crianças”, comentou Patrícia.

O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.  As circunstâncias do fato serão apuradas pela Polícia Civil.

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