Homem de 38 anos morre após incêndio atingir casa em Cariacica

Um homem de 38 anos morreu após um incêndio atingir a casa onde morava com os filhos no bairro Dom Bosco, em Cariacica, na noite de sexta-feira (3). O corpo de Giovane Paulo da Conceição do Nascimento foi encontrado no local, carbonizado.





Segundo informações do sargento Bullerjahn, do Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado no fogão a lenha que era usado pela vítima e se alastrou para o restante da residência.





“Quando nós chegamos, praticamente 70% do imóvel já tinha sido tomado pelas chamas, o teto tinha desabado, a maioria das paredes tinha caído, já estava pegando fogo numa vegetação na lateral”, relatou.





De acordo com vizinhos, Giovane perdeu a esposa há alguns anos e vivia com dois filhos, de 13 e 15 anos. Depois da morte da mulher, passou a ter dependência alcoólica. No momento do incêndio, o mais novo estava brincando na rua e o outro também estava fora de casa. Ele deixa ainda outro filho de 7 anos e quatro enteados.