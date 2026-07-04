Homem de 38 anos morre após incêndio atingir casa em Cariacica

Um homem de 38 anos morreu após um incêndio atingir a casa onde morava com os filhos no bairro Dom Bosco, em Cariacica, na noite de sexta-feira (3). O corpo de Giovane Paulo da Conceição do Nascimento foi encontrado no local, carbonizado.
Segundo informações do sargento Bullerjahn, do Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado no fogão a lenha que era usado pela vítima e se alastrou para o restante da residência.
“Quando nós chegamos, praticamente 70% do imóvel já tinha sido tomado pelas chamas, o teto tinha desabado, a maioria das paredes tinha caído, já estava pegando fogo numa vegetação na lateral”, relatou.
De acordo com vizinhos, Giovane perdeu a esposa há alguns anos e vivia com dois filhos, de 13 e 15 anos. Depois da morte da mulher, passou a ter dependência alcoólica. No momento do incêndio, o mais novo estava brincando na rua e o outro também estava fora de casa. Ele deixa ainda outro filho de 7 anos e quatro enteados.
“Provavelmente, ele deve ter esquecido alguma panela no fogão. Ele pode ter dormido, e a panela pegou fogo, se alastrando muito rápido”, informou o sargento.
A diarista Patrícia Pereira, vizinha de Giovane, disse à reporter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, que avistou o incêndio quando voltava da pracinha com o filho, por volta das 20h30. No primeiro momento, eles não sabiam se o vizinho estava ou não em casa.
Ela conta que tentou pegar uma mangueira na sua casa para jogar água e conter as chamas, mas as paredes do imóvel de Giovane já tinham caído. “Era cedo e o menino mais novo estava brincando na rua ainda. Imagina se fosse mais tarde, quando o menino estivesse dormindo também? Foi um livramento para as crianças”, comentou Patrícia.
O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória. As circunstâncias do fato serão apuradas pela Polícia Civil.