MC Kevin O Chris lança EP novo, comenta sobre beat fininho e promete show no ES

“Enquanto estiver aqui, o funk do Rio de Janeiro nunca vai morrer”. Essa é a frase que termina a primeira faixa do novo EP de MC Kevin O Chris, e marca uma nova fase em sua carreira, agora mais conceitual. O funkeiro está de volta com o “Universo 150”, lançado nesta sexta-feira (03) e conta com 12 músicas e cerca de 24 minutos no total, inspirado no universo no beat 150 bpm, batidas mais aceleradas do funk carioca.





Para o lançamento, o artista conversou com HZ sobre seu projeto e sua relação com o ES, tanto com o funk produzido no Estado, o "beat fininho", quanto com o público capixaba.