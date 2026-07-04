MC Kevin O Chris lança EP novo, comenta sobre beat fininho e promete show no ES

“Enquanto estiver aqui, o funk do Rio de Janeiro nunca vai morrer”. Essa é a frase que termina a primeira faixa do novo EP de MC Kevin O Chris, e marca uma nova fase em sua carreira, agora mais conceitual. O funkeiro está de volta com o “Universo 150”, lançado nesta sexta-feira (03) e conta com 12 músicas e cerca de 24 minutos no total, inspirado no universo no beat 150 bpm, batidas mais aceleradas do funk carioca.
Para o lançamento, o artista conversou com HZ sobre seu projeto e sua relação com o ES, tanto com o funk produzido no Estado, o "beat fininho", quanto com o público capixaba.
Dentro de um novo universo
MC Kevin o Chris sempre foi conhecido por seus funks chicletes que conquista quem ouve. Depois do sucesso da música "Tá OK", de 2023, (que ganhou até remix com a artista colombiana Karol G), o artista sentiu que era o momento de fazer um projeto que representasse tudo que o 150 construiu até aqui.
O funk 150 bpm surgiu por volta de 2017 como uma reinvenção do gênero nos bailes cariocas, do qual Kevin é um dos principais representantes. Daí nasceu o “Universo 150”, seu projeto mais conceitual até agora, por conectar as faixas dentro de uma narrativa que se passa em um baile.
Não queria só juntar umas faixas, queria criar um universo mesmo. Por isso o nome. Cada música tem uma parada pra contar, mas todas passam pela minha vivência, pela baixada, pelos bailes e pela cultura que me trouxe até aqui
MC Kevin O Chris Funkeiro e cantor
Do 150 ao fininho: a união do funk carioca e capixaba
Se a cena do funk do RJ é representada pelo ritmo acelerado do 150bpm, nós do Espírito Santo também temos nossa variação, o beat fininho.
A vertente capixaba nasceu por volta da última década e sua principal marca é o pitch aumentado na voz de quem canta, deixando a voz com aspecto fino. Além disso, junto ao efeito, as batidas dos sintetizadores agudos são responsáveis por nomear esse estilo de “fininho”.
Quando perguntado se já ouviu o funk capixaba, o MC deixou claro que além de já ter escutado, possui muito respeito pela cena do Espírito Santo.
O beat fininho tem identidade própria e isso é importante demais. O funk é gigante justamente por isso, cada Estado coloca sua cara no som. Tem uma rapaziada fazendo um trabalho forte e mantendo a cultura viva (no Espírito Santo)
MC Kevin O Chris Funkeiro e cantor
Por fim, o que será que seus ouvintes capixabas vão achar do “Universo 150”? Será que vão se identificar? Segundo Kevin O Chris, ele garante que sim, e que quem vive o baile, gosta de energia, de dança, vai entender a mensagem do novo álbum. Além disso, ele prometeu um show no Espírito Santo em breve para celebrar seu lançamento.
Pode preparar que quero colar aí logo! A rapaziada daí sempre fortalece, então vai ser daquele jeito... baile lotado e muito 150 na pista!
MC Kevin O Chris Funkeiro e cantor