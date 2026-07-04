Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • MC Kevin O Chris lança EP novo, comenta sobre beat fininho e promete show no ES
Universo 150

MC Kevin O Chris lança EP novo, comenta sobre beat fininho e promete show no ES

Do funk carioca ao capixaba, o MC falou com HZ sobre sua nova fase conceitual
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 11:14

Depois de singles de sucesso, Kevin o Chris aposta agora em um projeto conceitual
Depois de singles de sucesso, Kevin o Chris aposta agora em um projeto conceitual Reprodução Instagram @kevinochris

Enquanto estiver aqui, o funk do Rio de Janeiro nunca vai morrer. Essa é a frase que termina a primeira faixa do novo EP de MC Kevin O Chris, e marca uma nova fase em sua carreira, agora mais conceitual. O funkeiro está de volta com o “Universo 150”, lançado nesta sexta-feira (03) e conta com 12 músicas e cerca de 24 minutos no total, inspirado no universo no beat 150 bpm, batidas mais aceleradas do funk carioca.


Para o lançamento, o artista conversou com HZ sobre seu projeto e sua relação com o ES, tanto com o funk produzido no Estado, o "beat fininho", quanto com o público capixaba.

Dentro de um novo universo

MC Kevin o Chris sempre foi conhecido por seus funks chicletes que conquista quem ouve. Depois do sucesso da música "Tá OK", de 2023, (que ganhou até remix com a artista colombiana Karol G), o artista sentiu que era o momento de fazer um projeto que representasse tudo que o 150 construiu até aqui. 


O funk 150 bpm surgiu por volta de 2017 como uma reinvenção do gênero nos bailes cariocas, do qual Kevin é um dos principais representantes. Daí nasceu o “Universo 150”, seu projeto mais conceitual até agora, por conectar as faixas dentro de uma narrativa que se passa em um baile.

Não queria só juntar umas faixas, queria criar um universo mesmo. Por isso o nome. Cada música tem uma parada pra contar, mas todas passam pela minha vivência, pela baixada, pelos bailes e pela cultura que me trouxe até aqui

MC Kevin O Chris Funkeiro e cantor

Do 150 ao fininho: a união do funk carioca e capixaba

Se a cena do funk do RJ é representada pelo ritmo acelerado do 150bpm, nós do Espírito Santo também temos nossa variação, o beat fininho.


A vertente capixaba nasceu por volta da última década e sua principal marca é o pitch aumentado na voz de quem canta, deixando a voz com aspecto fino. Além disso, junto ao efeito, as batidas dos sintetizadores agudos são responsáveis por nomear esse estilo de “fininho”.


Quando perguntado se já ouviu o funk capixaba, o MC deixou claro que além de já ter escutado, possui muito respeito pela cena do Espírito Santo.

O beat fininho tem identidade própria e isso é importante demais. O funk é gigante justamente por isso, cada Estado coloca sua cara no som. Tem uma rapaziada fazendo um trabalho forte e mantendo a cultura viva (no Espírito Santo)

MC Kevin O Chris Funkeiro e cantor

Por fim, o que será que seus ouvintes capixabas vão achar do “Universo 150”? Será que vão se identificar? Segundo Kevin O Chris, ele garante que sim, e que quem vive o baile, gosta de energia, de dança, vai entender a mensagem do novo álbum. Além disso, ele prometeu um show no Espírito Santo em breve para celebrar seu lançamento.

Pode preparar que quero colar aí logo! A rapaziada daí sempre fortalece, então vai ser daquele jeito... baile lotado e muito 150 na pista!

MC Kevin O Chris Funkeiro e cantor

Veja Também 

Do pop, forró e rap, o cenário musical capixaba continua vivo

De Luiza Dutra a Xavier Lucas: conheça os destaques do “Tocou, Pocou”

Sérgio Reis retorna ao ES para show especial

Sérgio Reis retorna ao ES com show especial em comemoração a quase sete décadas na música

Imagem de destaque

De K-pop a música latina: entenda as novidades da próxima edição do Grammy 2027

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Musical funk Famosos Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

JUBA, Um Escarcéu, Matheus Nascimento e Anízio preparam lançamentos musicais e novos projetos para o seguno semestre de 2026
Do R&B à pegada do samba e do bolero: artistas capixabas para ficar de olho no segundo semestre de 2026
Imagem de destaque
Rússia recorre a estudantes para repor as crescentes baixas na Ucrânia
Casa em Cariacica que foi incendiada e provocou a morte de Giovane Nascimento (em destaque)
Homem de 38 anos morre após incêndio atingir casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados