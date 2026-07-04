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Voo livre

Atletas de seis países vão atravessar o Espírito Santo caminhando pelas montanhas e voando de parapente

Quarta edição da Transcapixaba Hike and Fly vai acontecer entre 14 e 25 de julho

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2026 às 12:32
Hike & Fly
Divulgação

Vinte e seis atletas do Espírito Santo, de cinco estados da Federação e de mais cinco países vão atravessar o Espírito Santo de norte a sul, entre 14 e 25 de julho, na quarta edição da “Transcapixaba H&F – A travessia do Espírito Santo”. O desafio consiste em uma competição de Hike and Fly, modalidade do voo livre que une duas categorias de montanhismo: a caminhada em trilhas e o voo de parapente.


A edição de 2026 será a mais abrangente já realizada pelo evento, com largada no dia 14, às 9h, no distrito de Vila Pereira, divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais. Em seguida, os atletas percorrerão uma rota passando por Ecoporanga, Barra de São Francisco, Águia Branca, Pancas, Baixo Guandu, Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Venda Nova do Imigrante, Forno Grande, Burarama, Alegre e os Pontões de Mimoso do Sul, com chegada em Bom Jesus do Itabapoana, na divisa com o Rio de Janeiro.


Os atletas vão atravessar cerca de 600Km em linha reta cruzando montanhas e vales de 16 cidades do Espírito Santo, com 12 pontos de passagem obrigatórios (turnpoints).


Uma das principais tendências do montanhismo atual, o Hike and Fly consiste em caminhar com um equipamento leve e compacto, até um ponto da montanha, e dali decolar. A classificação é por ordem de chegada e o atleta vencedor será aquele que completar o percurso mais rápido.


A competição deste ano vai contar com oito atletas da Argentina, Colômbia, Suíça, Estados Unidos e África do Sul. Os competidores estarão em movimento todos os dias, das 6h às 19h, porém o voo só é permitido até o pôr do sol, por volta de 17h15.


A organização do evento vai disponibilizar prêmios em dinheiro para os três primeiros colocados, juntamente com troféus e equipamentos dos patrocinadores. Todos os atletas receberão medalhas.


Para segurança dos participantes, todos os atletas possuem rastreador via satélite, o que possibilita o acompanhamento da corrida em tempo real a partir de um link que será divulgado no Instagram do evento, no dia da largada. Além disso, o evento conta com equipe de resgate em áreas remotas, ambulância UTI, médico, enfermeiros e socorristas.

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