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Tênis

Capixaba Victor Pignaton conquista maior título na carreira na Holanda

Jovem de 15 anos faturou o caneco de simples e ficou com o vice nas duplas

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2026 às 12:28
Victor Pignaton
Divulgação

Victor Pignaton, atleta capixaba e de apenas 15 anos, conquistou, neste domingo, seu maior título na carreira, no J60 de Hilversum, na Holanda, evento jogado no saibro com pontos no ranking mundial da World Tennis, a Federação Internacional de Tênis.


Pignaton derrotou o francês Martin Riu por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 6/1. Esta é sua terceira conquista, a primeira em solo europeu e a maior da carreira em simples, onde tinha dois canecos J30.


"Estou muito feliz pela semana e minha maior conquista de simples.  Muito calor e jogos muito duros mas consegui jogar bem a maior parte do tempo e fazer o resultado", celebrou Pignaton.


Nas duplas, Pignaton foi superado na final ao lado de Riu. Eles caíram diante dos holandeses Mats Jutte e o Laurens Drijver por 2 sets a 1 com parciais de 6/7 6/4 10/4. Pignaton segue direto para a disputa do qualificatório do J200 de Castricum, na Holanda.

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