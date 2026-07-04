Capixaba Victor Pignaton conquista maior título na carreira na Holanda

Victor Pignaton, atleta capixaba e de apenas 15 anos, conquistou, neste domingo, seu maior título na carreira, no J60 de Hilversum, na Holanda, evento jogado no saibro com pontos no ranking mundial da World Tennis, a Federação Internacional de Tênis.
Pignaton derrotou o francês Martin Riu por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 6/1. Esta é sua terceira conquista, a primeira em solo europeu e a maior da carreira em simples, onde tinha dois canecos J30.
"Estou muito feliz pela semana e minha maior conquista de simples. Muito calor e jogos muito duros mas consegui jogar bem a maior parte do tempo e fazer o resultado", celebrou Pignaton.
Nas duplas, Pignaton foi superado na final ao lado de Riu. Eles caíram diante dos holandeses Mats Jutte e o Laurens Drijver por 2 sets a 1 com parciais de 6/7 6/4 10/4. Pignaton segue direto para a disputa do qualificatório do J200 de Castricum, na Holanda.