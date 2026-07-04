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Moda 027

Lindsay Lohan, Neymar e até Beyoncé: as marcas capixabas queridinhas dos famosos

Do crochê as joias, estilistas do ES são reconhecidos e buscados internacionalmente pela autenticidade
Luiz Edmundo

Luiz Edmundo

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 09:00

Lindsay Lohan, Neymar e até Beyoncé: as marcas capixabas queridinhas dos famosos Gabriel Queiroz/Ellen Von Unwerth/@beyonce/@anitta

Você sabe o que Beyoncé, Anitta, Neymar e Lindsay Lohan têm em comum? Além de serem grandes nomes do mundo da arte e esporte, todos eles já tiveram o privilégio de vestir — ou quase — uma marca capixaba. HZ reuniu uma lista de algumas dessas marcas que são queridinhas dos famosos. Se liga só!

Artemisi

A marca criada pela capixaba Mayari Jubini é um dos maiores nomes quando se menciona moda e Espírito Santo. Suas criações já vestiram nomes tanto nacionais quanto internacionais. Do top impresso em 3D usado por Katy Perry para divulgação de seu álbum, em 2024, à série de looks personalizados para Demi Lovato usar em suas apresentações no Brasil, Mayari conseguiu furar a bolha da moda brasileira e já apresentou coleções em países como Rússia e Japão.

Looks da Artemisi, da estilista Mayari Jubini Instagram - @katyperry/Divulgação - Johnny Moraes

Carolina Neves

Em operação há mais de uma década, a marca de joias Carolina Neves — fundada pela designer de mesmo nome — é figurinha carimbada em capas de revistas globais. Maju Coutinho, Iza, Olivia Palermo e Lindsay Lohan são alguns dos nomes que têm os designs da grife capixaba no radar. Com sede em Vitória, a empresa possui pontos de venda espalhados por cidades como Nova York, Paris e Saint-Tropez. 

Olivia Palermo e Lindsay Lohan são alguns dos nomes que têm os designs da grife capixaba no radar Ellen Von Unwerth/Instagram @carolinaneves_

Fave Brasil

Viralizada recentemente após produzir um look exclusivo para a influenciadora Virgínia Fonseca usar em um jogo da seleção brasileira, a Fave Brasil cria peças autorais que unem o crochê a matérias-primas como linho, jeans e algodão e vão do feito sob medida ao high fashion. 


Entre os nomes que buscam a autenticidade da marca capixaba, a fundadora Lívia Sampaio dá destaque para Anitta. Em entrevista à HZ, ela lembra que a equipe da cantora já entrou em contato com a marca pedindo uma mala com looks de crochê para que a poderosa utilizasse em seu verão europeu, em 2024. 

Virgínia e Anitta com looks da Fave Brasil Instagram @virginia/@anitta

Le Infance

E tem roupa capixaba chegando até na Beyoncé. A Le Infance já vestiu filhos de diversas celebridades internacionais e brasileiras, entre eles os da rainha do pop.  Após o stylist da cantora conhecer a marca em uma publicação da Bazaar Kids, a grife capixaba desenvolveu peças exclusivas para os três filhos de Bey. No portfólio da marca também constam roupas desenvolvidas sob medida para filhos de famosos como Virgínia, Neymar Jr., Claudia Raia, Sabrina Sato, Deborah Secco, Angélica, Grazi Massafera, entre outros. 

Vestidos da grife infantil Le Infance feitos a pedido da cantora Beyoncé Le Infance

High Company

Você com certeza já deve ter visto a palavra “High” estampada em alguma camisa por aí. A marca queridinha por quem curte streetwear é capixaba — e tem muita gente que não faz nem ideia. Vestindo jovens de todo o país, a grife já marcou presença na semana de moda de Paris e lançou uma coleção onde a estrela da campanha foi o rapper TZ da Coronel. 

TZ da Coronel em campanha para High Company Divulgação

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