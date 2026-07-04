Lindsay Lohan, Neymar e até Beyoncé: as marcas capixabas queridinhas dos famosos

Viralizada recentemente após produzir um look exclusivo para a influenciadora Virgínia Fonseca usar em um jogo da seleção brasileira, a Fave Brasil cria peças autorais que unem o crochê a matérias-primas como linho, jeans e algodão e vão do feito sob medida ao high fashion.





Entre os nomes que buscam a autenticidade da marca capixaba, a fundadora Lívia Sampaio dá destaque para Anitta. Em entrevista à HZ, ela lembra que a equipe da cantora já entrou em contato com a marca pedindo uma mala com looks de crochê para que a poderosa utilizasse em seu verão europeu, em 2024.