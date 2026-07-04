O patrimônio audiovisual capixaba reencontra o seu público

A história do cinema no Espírito Santo é marcada por pioneirismos. O inventor Ludovico Persici, ainda na década de 1920, sonhou fabricar uma máquina filmadora e realizou algumas das primeiras imagens filmadas no Estado.





O privilégio de acessarmos, quase um século depois, as imagens de Persici deve ser creditado a uma sequência de esforços silenciosos e por vezes invisíveis, além de um trabalho altamente qualificado, que permitiu a preservação, a restauração e a difusão das cenas filmadas por nosso primeiro cineasta.





A partir do final dos anos 1940, duas décadas após a iniciativa de Persici, foi a vez do folclorista Guilherme Santos Neves, à frente da Comissão Espírito-santense de Folclore, liderar um empreendimento cinematográfico pioneiro e produzir uma coleção de nove filmes curtos que registraram manifestações da cultura popular em diversas regiões do Estado.





Os registros silenciosos “Festa de São Benedito (Serra)”, datado de 1949, e “Alardo e Ticumbi”, de 1950, são os dois títulos remanescentes da coleção. Restaurados digitalmente pelo projeto Acervo Capixaba, iniciativa de pesquisa, preservação e difusão do patrimônio audiovisual do Espírito Santo criada em 2017 pela produtora Pique-Bandeira Filmes, os filmes finalmente reencontram o público.