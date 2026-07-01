Filmes raros do cinema capixaba voltam às telas em evento gratuito na Ufes

A memória cultural do cinema capixaba volta aos holofotes. O projeto Acervo Capixaba promove, na próxima quarta-feira (8), um evento gratuito de debate e apresentação de filmes raros produzidos no Espírito Santo. As sessões ocorrem no Cine Metrópolis, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, das 19h às 22h.
A programação inclui a apresentação dos filmes “Alardo e Ticumbi” e “Festa de São Benedito”, da coleção de filmes da Comissão Espírito-santense de Folclore, produzidos pelo professor e folclorista Guilherme Santos Neves. Também haverá exibição das obras “Veia Partida”, “Nós viveremos como vivem os pássaros” e “A palavra final de Quincas Berro D'água”, dirigidos pelo cineasta e dramaturgo Antonio Carlos Neves, os dois últimos em sua versão incompleta.
Programação
19h: Apresentação do Projeto e da Pesquisa
19h45: Exibição
“Alardo e Ticumbi” (10min40seg) - O filme apresenta a luta entre cristãos e mouros representada pelo Alardo, com seu figurino em cores azuis e vermelhas, e parte da encenação, pelo Ticumbi, da disputa entre o Rei de Bamba e o Rei de Congo. Ambas as apresentações foram realizadas nas imediações da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Barra.
“Festa de São Benedito” (13min) - “Festa de São Benedito” registra os aspectos principais da celebração religiosa e folclórica no município de Serra: a preparação e a puxada do mastro de São Benedito pelo navio Palermo. A obra também mostra as bandas de congo e seus instrumentos tradicionais, com a imagem de São Benedito disposta do lado de fora da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Serra Sede.
20h15: Introdução aos filmes de Antonio Carlos Neves
20h30: Exibição
“Veia Partida” (23 min) - adaptação de uma história do escritor e crítico de cinema Amylton de Almeida, exibido no IV Festival de Cinema Brasileiro JB-Mesbla em 1968. Nessa mostra, o filme conquistou o prêmio de Melhor Fotografia para o capixaba Ramon Alvarado. "Veia Partida" é o primeiro filme de ficção capixaba premiado em um festival nacional e é também o primeiro filme de ficção restaurado pelo projeto.
“Nós viveremos como vivem os pássaros” (12 min) e “A palavra final de Quincas Berro D'água” (10min) - Os filmes nasceram durante o exílio de Antonio Carlos Neves para a União Soviética, rodados na primeira metade da década de 1970. A mostra do Projeto irá exibir trechos dessas obras, uma vez que o seu conteúdo integral se perdeu na poeira do tempo.
21h15: Debate com o público sobre os filmes e o projeto
22h: Encerramento
Serviço
Sessão especial do Projeto Acervo Capixaba
Data: 08 de julho (quarta-feira)
Local: Cine Metrópolis, Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) - Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória (ES)
Entrada gratuita