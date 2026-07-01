Filmes raros do cinema capixaba voltam às telas em evento gratuito na Ufes

19h: Apresentação do Projeto e da Pesquisa





19h45: Exibição





“Alardo e Ticumbi” (10min40seg) - O filme apresenta a luta entre cristãos e mouros representada pelo Alardo, com seu figurino em cores azuis e vermelhas, e parte da encenação, pelo Ticumbi, da disputa entre o Rei de Bamba e o Rei de Congo. Ambas as apresentações foram realizadas nas imediações da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Conceição da Barra.





“Festa de São Benedito” (13min) - “Festa de São Benedito” registra os aspectos principais da celebração religiosa e folclórica no município de Serra: a preparação e a puxada do mastro de São Benedito pelo navio Palermo. A obra também mostra as bandas de congo e seus instrumentos tradicionais, com a imagem de São Benedito disposta do lado de fora da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Serra Sede.