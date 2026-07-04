As fotos de celebridades e fãs no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce

O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce movimentou Nova York, nos Estados Unidos, na sexta-feira (3/7), com uma cerimônia repleta de estrelas que atraiu dezenas de fãs para as imediações do Madison Square Garden.
O evento de dois dias paralisou uma das áreas mais movimentadas da cidade, e contou com uma lista de convidados repleta de celebridades de primeira linha, como Selena Gomez, Camila Cabello, Hugh Grant, Gracie Abrams, Ellie Goulding, Graham Norton e Dakota Johnson.
A cerimônia foi conduzida pelo ator Adam Sandler.
Não foram divulgadas fotos oficiais do interior do local e muitos dos cerca de mil convidados entraram sem serem fotografados, embora alguns tenham sido vistos na entrada ou na saída do evento.