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As fotos de celebridades e fãs no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce

Celebridades e estrelas do esporte foram vistas quando o casal de famosos oficializou a união em Nova York, nos EUA, na sexta-feira (3/7)

Publicado em 04 de Julho de 2026 às 08:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 jul 2026 às 08:35
Imagem BBC Brasil
Swift descreveu a si mesma como uma 'fã de longa data de Hugh Grant' e convidou o ator britânico e sua esposa, Anna Elisabet Eberstein, para o matrimônio Crédito: Reuters
O casamento de Taylor Swift e Travis Kelce movimentou Nova York, nos Estados Unidos, na sexta-feira (3/7), com uma cerimônia repleta de estrelas que atraiu dezenas de fãs para as imediações do Madison Square Garden.
O evento de dois dias paralisou uma das áreas mais movimentadas da cidade, e contou com uma lista de convidados repleta de celebridades de primeira linha, como Selena Gomez, Camila Cabello, Hugh Grant, Gracie Abrams, Ellie Goulding, Graham Norton e Dakota Johnson.
A cerimônia foi conduzida pelo ator Adam Sandler.
Não foram divulgadas fotos oficiais do interior do local e muitos dos cerca de mil convidados entraram sem serem fotografados, embora alguns tenham sido vistos na entrada ou na saída do evento.
Imagem BBC Brasil
O cantor Benson Boone abriu os shows de Swift na 'Eras Tour' Crédito: Reuters
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A supermodelo Karlie Kloss tornou-se grande amiga de Swift há mais de uma década Crédito: Getty Images
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O ator da série 'Ted Lasso', Jason Sudeikis, também estava presente Crédito: Reuters
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A cantora Camila Cabello, amiga de Swift, foi fotografada em Nova York antes da cerimônia Crédito: Getty Images
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O ator Ethan Hawke apareceu no videoclipe de 'Fortnight', música de Swift lançada em 2024 Crédito: Getty Images
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A ex-jogadora de futebol Abby Wambach (à esquerda) e a escritora Glennon Doyle foram fotografadas na entrada do evento Crédito: Getty Images
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O jogador do Seattle Seahawks, Cooper Kupp, e sua esposa, Anna Marie Kupp Crédito: Reuters
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O jogador da NFL Isiah Pacheco (à esquerda) é um dos companheiros de equipe de Kelce no Kansas City Chiefs Crédito: Reuters
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Abigail Anderson, amiga de infância de Swift, estava entre os convidados Crédito: Getty Images
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O apresentador de televisão americano Jimmy Fallon entrevistou Swift em seu programa 'Tonight Show' Crédito: Reuters
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O ator irlandês Andrew Scott (ao centro, de gravata borboleta preta) estava entre as pessoas fotografadas enquanto deixavam o estádio após a noite de comemorações Crédito: Reuters
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A modelo Gigi Hadid e o ator Bradley Cooper Crédito: Reuters
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Os atores Jessica Alba e Danny Ramirez Crédito: Reuters
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Multidões de fãs enfrentaram temperaturas sufocantes atrás das barreiras que cercavam o estádio Crédito: Reuters
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Pessoas se reuniram atrás de barricadas perto do Madison Square Garden Crédito: Getty Images
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Dezenas de policiais foram mobilizados para patrulhar a arena e os arredores do casamento Crédito: EPA
Imagem BBC Brasil
As núpcias do casal foram confirmadas fora do estádio por volta das 19h30, no horário local, com um anúncio que dizia: 'JUST&T MARRIED', que faz uma mistura da frase em inglês 'recém-casados' e as iniciais do casal (Taylor e Travis) Crédito: AFP via Getty Images
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Do lado de fora do estádio, havia um clima de euforia enquanto os espectadores reagiam ao anúncio do casamento Crédito: Reuters
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Espectadores reagem ao anúncio do casamento nos telões Crédito: EPA
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Um fã prometeu gritar o nome de Taylor Swift 100 mil vezes do lado de fora do local do evento e transmitir tudo ao vivo no YouTube Crédito: EPA

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