Luiza Ambiel promete gravar conteúdo adulto com quem acertar placar de Brasil x Noruega

Como incentivar torcedores brasileiros a engajar em suas redes durante a Copa do Mundo? Luiza Ambiel, ex-musa da Banheira do Gugu encontrou uma forma pouco convencional.
Ela anunciou um bolão nas redes sociais que terá como recompensa a oportunidade de participar de uma gravação de conteúdo adulto ao seu lado. O desafio vale para a partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo está marcado este domingo, às 17h.
"Gente, atenção, porque eu resolvi fazer um bolão. No domingo tem Brasil x Noruega, e eu quero saber quem aqui realmente entende de futebol", disse ela em suas redes sociais, para em seguida esclarecer as regras da disputa.
Segundo ela, somente o primeiro seguidor a adivinhar corretamente o resultado dos 90 minutos será considerado vencedor. Além disso, enfatizou: Caso o duelo seja decidido na prorrogação ou nas cobranças de pênaltis, esses resultados não entrarão na disputa.
"Presta atenção: vale o placar dos 90 minutos de jogo, tá? Não vale prorrogação nem pênaltis", afirmou.
Para participar, os interessados devem enviar seus palpites diretamente pelas mensagens privadas do perfil da artista antes do início da partida. "Então já deixe o seu palpite aqui na DM e vamos ver quem vai levar essa. Boa sorte e bora, Brasil", disse.