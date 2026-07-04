Luiza Ambiel promete gravar conteúdo adulto com quem acertar placar de Brasil x Noruega

Luiza Ambiel: 'Quero ver quem entende de futebol' Instagram/@luizaambieloficial

Como incentivar torcedores brasileiros a engajar em suas redes durante a Copa do Mundo? Luiza Ambiel, ex-musa da Banheira do Gugu encontrou uma forma pouco convencional.

Ela anunciou um bolão nas redes sociais que terá como recompensa a oportunidade de participar de uma gravação de conteúdo adulto ao seu lado. O desafio vale para a partida entre Brasil e Noruega, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo está marcado este domingo, às 17h.

"Gente, atenção, porque eu resolvi fazer um bolão. No domingo tem Brasil x Noruega, e eu quero saber quem aqui realmente entende de futebol", disse ela em suas redes sociais, para em seguida esclarecer as regras da disputa.

Segundo ela, somente o primeiro seguidor a adivinhar corretamente o resultado dos 90 minutos será considerado vencedor. Além disso, enfatizou: Caso o duelo seja decidido na prorrogação ou nas cobranças de pênaltis, esses resultados não entrarão na disputa.

"Presta atenção: vale o placar dos 90 minutos de jogo, tá? Não vale prorrogação nem pênaltis", afirmou.