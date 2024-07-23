Manhã gelada no Caparaó: termômetro marca 5° C em Dores do Rio Preto

A manhã desta terça-feira (23) foi gelada na região do Caparaó capixaba (de novo!). Um morador de Dores do Rio Preto registrou o momento em que o termômetro marcou 5 ºC, por volta das 6h.
O registro, de acordo com Marcelo Paizante, foi feito na estrada que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó. Na última sexta-feira (19), um guia turístico flagrou até gelo sobre a grama de um dos acampamentos.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão era de que a temperatura mínima diminuiria em todas as regiões. Para o Sul capixaba, a previsão para esta terça-feira é de sol e poucas nuvens. Nas áreas altas, a mínima prevista é de 12 °C e máxima de 24 °C.