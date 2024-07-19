Guia registra gelo em barracas no Parque Nacional do Caparaó; veja vídeo

A manhã desta sexta-feira (19) foi de muito frio no Parque Nacional do Caparaó, na região do Caparaó capixaba. O guia Ivan de Souza registrou o gelo formado sobre as barracas na área de camping Casa Queimada e pela grama (confira acima). Segundo ele, a temperatura chegou a – 3°C nas primeiras horas da manhã.