Guia registra gelo em barracas no Parque Nacional do Caparaó; veja vídeo

A manhã desta sexta-feira (19) foi de muito frio no Parque Nacional do Caparaó, na região do Caparaó capixaba. O guia Ivan de Souza registrou o gelo formado sobre as barracas na área de camping Casa Queimada e pela grama (confira acima). Segundo ele, a temperatura chegou a – 3°C nas primeiras horas da manhã.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta sexta, assim como no próximo fim de semana, eram esperadas temperaturas baixas, com mínima de 9°C para as áreas mais altas do Sul do Estado. O acampamento Casa Queimada é uma das quatro áreas de camping existentes no parque, a cerca de 8km da Portaria Pedra Menina, em Dores do Rio Preto.
Localizado na Serra do Caparaó, entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o parque abriga o terceiro ponto mais alto do país, o Pico da Bandeira, que tem 2.892 metros de altitude. O ponto turístico é um dos principais destinos dos amantes do montanhismo no Brasil. A Unidade de Conservação (UC) tem cinco dos dez picos mais altos de todo o Brasil.