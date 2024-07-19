Com previsão de chuva, ES pode ter mínima de 9 °C no fim de semana

A semana foi de baixas temperaturas e elevada umidade em algumas áreas do Brasil, favorecendo a ocorrência de neblina e nevoeiro em diversas regiões do Sul e Sudeste. O nevoeiro é a umidade que se condensa próximo ao solo: são gotículas de água extremamente pequenas que ficam em suspensão perto da superfície. No Espírito Santo, para os próximos dias, não há previsão de neblina, apesar das temperaturas mais baixas.