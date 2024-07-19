Com previsão de chuva, ES pode ter mínima de 9 °C no fim de semana

O fim de semana chega com temperaturas mais baixas que o normal no Espírito Santo. O céu azul limpo deve dar lugar às nuvens, que podem provocar chuva em algumas regiões, sobretudo em cidades do litoral. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que quase todo o Estado deve ter tempo nublado no sábado (20) e no domingo (21), mas chuva apenas em algumas partes. Há previsão de mínima de 9 ºC em áreas mais elevadas da Região Sul.
Previsão dia a dia:
- Sábado (20): Dia começa com muitas nuvens e com chance de chuva no litoral do Estado e no extremo Norte. As regiões devem ser afetadas pela entrada de umidade marítima trazida por ventos costeios. Na Região Serrana, a mínima é de 12 ºC. Na Grande Vitória, a máxima não deve ultrapassar 29 ºC.
- Domingo (21): Dia deve ser de sol entre nuvens no Estado. Há possibilidade de chuva rápida entre a madrugada/manhã e à noite, no litoral e no extremo Norte. A mínima é de 9 ºC em áreas mais elevadas de cidades do Sul. No Norte, a máxima pode chegar a 30 ºC.
A semana foi de baixas temperaturas e elevada umidade em algumas áreas do Brasil, favorecendo a ocorrência de neblina e nevoeiro em diversas regiões do Sul e Sudeste. O nevoeiro é a umidade que se condensa próximo ao solo: são gotículas de água extremamente pequenas que ficam em suspensão perto da superfície. No Espírito Santo, para os próximos dias, não há previsão de neblina, apesar das temperaturas mais baixas.