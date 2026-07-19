Por onde anda a terceira via?

A renda persiste como fator estruturante. Às vésperas do primeiro turno de 2022 (segundo o Datafolha), a baixa renda ancorava Lula (54% a 26% até dois salários, metade do eleitorado) e a renda alta apoiava Bolsonaro (49% a 34% entre cinco e dez); a faixa intermediária, um terço do país, decidiu a eleição. Em julho de 2026, pela Quaest, a âncora de Lula resiste (49% a 23% sobre Flávio entre os mais pobres) e ele lidera na renda alta (36% a 30%) porque o centro esvaziou; a faixa do meio segue dividida.





Em resumo: famílias de menor renda pressionam por políticas redistributivas (educação, saúde e emprego, sobretudo); as de alta renda ou as rejeitam ou buscam reduzir o risco percebido. Desde 1989, de Garotinho e Marina Silva a Ciro Gomes e Simone Tebet, todas as candidaturas da terceira via pararam no primeiro turno. No fundo, o sucesso do centro depende de uma classe média ampla e moderada, e a brasileira é estreita (um terço do eleitorado), dividida e, por vezes, igualmente polarizada.





A razão é que as famílias de renda média oscilam entre o medo de perder posição e a expectativa de ascensão. Com frequência, apoiam políticas que enfraquecem quem vive do trabalho (inclusive a si mesmas) e hesitam diante de ações que ampliam numericamente o próprio segmento, por temor à concorrência por emprego, vagas educacionais nas universidades públicas e status.





Pondere-se também a suposta autonomia dos algoritmos de propaganda psicológica microssegmentada para criar as preferências negativas que engendram a polarização. Em uma mão, a estrutura social forma as preferências e identidades; em outra, a propaganda catalisa predisposições extremistas sobre o substrato preexistente.