Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inverno

Bebidas de inverno: confira opções que combinam com a estação

De café aromático até drinks, veja uma seleção completa entre bebidas alcoólicas e não-alcóolicas para te aquecer nos dias frios.

Públicado em 

23 jul 2024 às 14:08
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Conheça os drinks que não podem faltar, além de receitas, tendências e produtos recomendados. Crédito: Divulgação
A estação perfeita para saborear bebidas quentes e reconfortantes chegou. E junto, trouxe opções incríveis que não poderiam faltar na sua casa. Desde chá e cafés especiais até vinhos e receitas em alta como o choconhaque, o Clube vai explorar recomendações, benefícios e até acessórios para transformar sua experiência. Confira o artigo a seguir e aproveite o melhor do inverno com muito sabor e aconchego:

Benefícios das bebidas de inverno

Para além de apenas aquecerem, muitas das opções não-alcoólicas (e até algumas das alcoólicas, como o vinho) podem trazer benefícios à saúde, sendo alguns deles:

01

Efeito antioxidante

Resultado de bebidas como o chá, chocolate e vinho, o efeito antioxidante ajuda a combater os radicais livres, favorecendo o aumento de imunidade e prevenção de doenças.

02

Relaxamento

Bebidas como chás e chocolate quente podem ajudar não só a relaxar corpo e mente, como também atuar na melhoria do sono.

03

Aumento de energia

Se por um lado certas bebidas quentes fornecem relaxamento, por outro, bebidas como o café e o chá preto fornecem um impulso energético, graças à cafeína presente em sua composição.

Veja Também

8 vinhos tintos que são a cara do inverno

Aromas capixabas na Amazon: descubra os mais cobiçados cafés do ES

Bebidas não-alcóolicas em alta

Café

O café, bebida que não só é a segunda mais consumida no mundo, como também parte de uma rica cultura brasileira e capixaba, tem um lugar privilegiado na nossa lista. No entanto, para o inverno 2024, alguns tipos em específico estão em alta, como o café com leite e o expresso, além dos cafés intensos e aromatizados, nos quais se destacam notas de especiarias e baunilha.
Prove um dos cafés capixabas mais vendidos. Crédito: Divulgação
Nesse sentido, umas das indicações do Clube no quesito é este Café especial intenso em grãos da Pronova. Cultivado nas montanhas capixabas, é 100% arábica, com torra média e notas sensoriais de chocolate, amêndoas, nozes e baunilha.

Chás 

chá é uma das bebidas mais tradicionais e versáteis para o inverno. Com inúmeras variedades, como chá preto, verde, branco, de ervas e especiarias, há opções para todos os gostos.
Chá Preto: rico em antioxidantes e cafeína, é perfeito para dar mais energia nas manhãs frias.
Chá Verde: conhecido por suas propriedades desintoxicantes e benefícios para a saúde, é uma ótima escolha para as tardes.
Chá de Ervas: camomila, hortelã e erva-doce são algumas opções que ajudam a relaxar e aquecer.

Chocolate Quente

O chocolate quente é um clássico do inverno que agrada a adultos e crianças. Para além do tradicional, feito com leite, cacau em pó e açúcar, a versão cremosa, a gourmet e a sem lactose são opções que tem ganhado o público. Confira a receita do chocolate quente cremoso:
Para preparar a bebida nessa versão, são necessárias 2 xícaras de leite, 3 colheres de chocolate em pó, 4 colheres de açúcar (ou varie a quantidade a depender do seu gosto), 1 caixa de creme de leite e 1 colher de maisena.
O modo de preparo é muito simples: primeiro, dissolva a maisena em um pouco do leite e reserve. Em seguida, aqueça o resto do leite, acrescente o chocolate, o açúcar e o leite que ficou reservado e misture bem, até atingir o ponto de fervura. Depois disso, basta desligar o fogo e acrescentar o creme de leite. 
Uma alternativa, se preferir não utilizar maisena, é fazer o chocolate quente cremoso a partir de uma ganache, levando 200 gramas de chocolate meio amargo, 1 caixinha de creme de leite e 4 colheres de chocolate em pó ao fogo. Em seguida, acrescente 500 ml de leite e misture bem até ferver.

Drinks para tomar no frio

Irish Coffee

Faça o irish coffee em casa e se surpreenda. Crédito: Divulgação
Essa é uma bebida muito popular nas estações mais frias, tendo surgido na Irlanda, na década de 40. 
Ingredientes:
  • 30 ml de whisky irlandês
  • 1 colher de chá de açúcar 
  • 150 ml de café forte coado
  • 50 ml de creme de chantilly ou leite batido
Modo de Preparo:
Primeiro, bata o creme de leite na coqueteleira e reserve. Em seguida, misture o açúcar e o whisky em uma taça, misturando bem. Acrescente o café quente e mexa, finalizando ao colocar o creme batido por cima.
Conheça um whisky irlandês de qualidade para tomar em drinks ou puro. Crédito: Divulgação
Como uma indicação de whisky irlandês a ser utilizado nessa receita (ou até para ser apreciado sozinho nos dias frios), temos o Whisky Jameson, que apresenta um leve buquê floral, se destacando por suas notas adocicadas e madeiras aromáticas.

Vinho quente

Faça o famoso 'vinho quente' em casa. Crédito: Divulgação
O vinho quente é uma bebida tradicionalmente apreciada durante as festas juninas no Brasil, mas também é perfeito para aquecer as noites frias de inverno.
Ingredientes:
  • 1 litro de vinho tinto seco
  • 1 xícara de açúcar
  • 2 paus de canela
  • 5 cravos (ou à gosto)
  • 1 laranja cortada em rodelas
  • 1 maçã cortada em cubos
  • 500 ml de água
Modo de Preparo:
Em uma panela grande, adicione a água, o açúcar, a canela, e os cravos. Leve ao fogo médio e mexa até o açúcar se dissolver completamente. Acrescente as rodelas de laranja e os cubos de maçã à panela e cozinhe por cerca de 5 minutos. Reduza o fogo e adicione o vinho à panela, mexendo suavemente e aquecendo a mistura sem deixar ferver, para que o álcool não evapore completamente. 
Experimente vinhos com ótimo custo-benefício. Crédito: Divulgação
Deguste vinhos tintos nos dias frios. Crédito: Divulgação
Para preparar o vinho quente, a indicação do Clube são esses vinhos tintos, puxados para um sabor mais frutado, de forma que combinam com o sabor da bebida. O Cordero Con Piel de Lobo traz uma boa acidez, com notas de frutas vermelhas e taninos de café expresso, enquanto o Sweet Red é um vinho tinto suave e fino, sendo também refrescante e fácil de beber, tendo aromas de notas florais e frutados de amora, cereja e ameixa.

Choconhaque

Descubra uma receita que tem ganhado o público. Crédito: Divulgação
O choconhaque é uma bebida quente e reconfortante, perfeita para os dias frios de inverno. A combinação de chocolate e conhaque cria uma experiência saborosa e aconchegante que é difícil de resistir.
Ingredientes:
  • 2 xícaras de leite
  • 1/2 xícara de creme de leite
  • 1/2 xícara de chocolate meio amargo picado ou em gotas
  • 1 colher de sopa de cacau em pó
  • 2 colheres de sopa de açúcar (ajuste à gosto)
  • 2 doses de conhaque
  • Chantilly para decorar (opcional)
  • Raspas de chocolate ou cacau em pó para decorar (opcional)
Modo de Preparo:
Em uma panela média, aqueça o leite em fogo médio, mexendo ocasionalmente até começar a formar bolhas nas bordas (não deixe ferver). Reduza o fogo e adicione o chocolate picado, o cacau em pó e o açúcar. Mexa sem parar até que o chocolate esteja completamente derretido e a mistura esteja homogênea. Retire a panela do fogo e adicione o creme de leite e o conhaque. Mexa bem e sirva. Coloque o chantilly e as raspas de chocolate por cima se desejar.
Beba um ótimo conhaque neste inverno. Crédito: Divulgação
Utilize conhaques como o Fundador, um brandy espanhol sabor baunilha cujo paladar suave e aroma amadeirado ganham diversos apreciadores no Brasil, sendo uma bebida espetacular para ser tomada sozinha, mas que ainda harmoniza muito bem neste drink.

Black Russian

Experimente o black russian, drink rápido e fácil. Crédito: Divulgação
O Black Russian é um coquetel clássico, simples e elegante, feito com apenas dois ingredientes: vodka e licor de café. As proporções são: 60 ml de vodka para 30 ml de licor de café. E, para preparar, basta encher um copo baixo com gelo e misturar as duas bebidas. E pronto! Para deixar o drink mais a sua cara, não esqueça de ajustar as quantidades de acordo com o seu paladar.
Aproveite uma vodka de qualidade neste inverno. Crédito: Divulgação
A nossa indicação de uso nesse drink é a Absolut Vodka, uma vodka saborosa, encorpada e ao mesmo tempo suave que vai elevar o patamar do seu drink e ainda te esquentar nesse inverno.

Acessórios 

Para apreciar suas bebidas, alguns acessórios podem fazer toda a diferença:

Kit Caipirinha Profissional Coqueteleira 500ml 5 Peças Inox

Tenha um kit completo para fazer drinks em casa. Crédito: Divulgação
Este é um kit muito versátil e prático para quem quer fazer os próprios drinks em casa. Ele contém coqueteleira, dosador duplo, colher para drinks, socador de frutas e coador de gelo profissional. Assim, é possível fazer uma variedade deliciosa de bebidas com muita elegância, desde as famosas caipirinhas até mojitos, coquetéis e batidas.

Caneca The Office Icons Moments

Presenteie ou componha sua coleção com esta caneca cheia de referências a "The Office". Crédito: Divulgação
Um item imperdível na coleção dos fãs da série The Office. Essa caneca cheia de referências aos personagens e grandes momentos do show, como as icônicas falas "i declare... bankruptcy!" e "lord, beer me strength", é feita de cerâmica, pode ser levada ao microondas e tem estampa em alta definição. Assim, é uma ótima escolha para as suas bebidas de inverno.

Mimo Style Cafeteira Prensa Francesa

Conheça uma prensa francesa de qualidade. Crédito: Divulgação
Esta é uma das prensas francesas mais vendidas, sendo muito bem avaliada por seu material de qualidade, mecanismo simples, limpeza facilitada e design inovador que compõe sua cozinha com praticidade e elegância. Resistente tanto a baixas quanto altas temperatura (suporta desde -20ºC até 180ºC) e tem a capacidade de mudar sua experiência com bebidas como o café, que preparado na prensa francesa tem um resultado mais encorpado, com mais dulçor e acidez.

2 Caneca Rose Moscow Mule Martelada Inox 400ml

Veja canecas perfeitas para o seu moscow mule. Crédito: Divulgação
Outro item da nossa lista de acessórios que entrega estilo na cor rosé e design funcional, sendo uma ótima aquisição para sua casa, especialmente se você é fã do famoso Moscow Mule. Feita em aço inox e com banho cobreado, é uma caneca que faz toda a diferença na decoração e na hora de servir seu drink.

Estabelecimentos para aproveitar no inverno 

Da esquerda para a direita: Mercearia Belmiro, Vinsel Vinhos e Bem Dita Massa. Crédito: Divulgação
Nessa estação, não deixe de conferir desde os cafézinhos até pratos incríveis da Mercearia Belmiro, rótulos premiados de Vinsel Vinhos e as deliciosas massas da Bem Dita Massa, tudo com até 25%OFF com o Clube.
O inverno oferece uma oportunidade única para explorar e desfrutar de uma variedade de bebidas que não só aquecem, mas também proporcionam momentos de conforto e prazer. Seja um chá aromático, um chocolate quente ou um whisky sofisticado, há sempre uma opção perfeita para cada ocasião e gosto. Experimente essas sugestões, aproveite os benefícios e transforme seus dias frios em momentos acolhedores e saborosos.

Veja Também

Conheça 5 cafés mais vendidos na internet

Veja itens essenciais para facilitar o dia a dia na cozinha

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro quatro pontos: 1 Como participantes do Programa de Associados da Amazon, somos remunerado pelas compras qualificadas efetuadas; 2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais; 3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis; 4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados