Bebidas de inverno: confira opções que combinam com a estação

Conheça os drinks que não podem faltar, além de receitas, tendências e produtos recomendados. Crédito: Divulgação

A estação perfeita para saborear bebidas quentes e reconfortantes chegou. E junto, trouxe opções incríveis que não poderiam faltar na sua casa. Desde chá e cafés especiais até vinhos e receitas em alta como o choconhaque, o Clube vai explorar recomendações, benefícios e até acessórios para transformar sua experiência. Confira o artigo a seguir e aproveite o melhor do inverno com muito sabor e aconchego:

Benefícios das bebidas de inverno

Para além de apenas aquecerem, muitas das opções não-alcoólicas (e até algumas das alcoólicas, como o vinho) podem trazer benefícios à saúde, sendo alguns deles:

01 Efeito antioxidante Resultado de bebidas como o chá, chocolate e vinho, o efeito antioxidante ajuda a combater os radicais livres, favorecendo o aumento de imunidade e prevenção de doenças. 02 Relaxamento Bebidas como chás e chocolate quente podem ajudar não só a relaxar corpo e mente, como também atuar na melhoria do sono. 03 Aumento de energia Se por um lado certas bebidas quentes fornecem relaxamento, por outro, bebidas como o café e o chá preto fornecem um impulso energético, graças à cafeína presente em sua composição.

Bebidas não-alcóolicas em alta

Café

café , bebida que não só é a segunda mais consumida no mundo, como também parte de uma rica cultura brasileira e capixaba, tem um lugar privilegiado na nossa lista. No entanto, para o inverno 2024, alguns tipos em específico estão em alta, como o café com leite e o expresso, além dos cafés intensos e aromatizados, nos quais se destacam notas de especiarias e baunilha.

Prove um dos cafés capixabas mais vendidos. Crédito: Divulgação

Nesse sentido, umas das indicações do Clube no quesito é este Café especial intenso em grãos da Pronova. Cultivado nas montanhas capixabas, é 100% arábica, com torra média e notas sensoriais de chocolate, amêndoas, nozes e baunilha.

Chás

chá é uma das bebidas mais tradicionais e versáteis para o inverno. Com inúmeras variedades, como chá preto, verde, branco, de ervas e especiarias, há opções para todos os gostos.

Chá Preto: rico em antioxidantes e cafeína, é perfeito para dar mais energia nas manhãs frias.

Chá Verde: conhecido por suas propriedades desintoxicantes e conhecido por suas propriedades desintoxicantes e benefícios para a saúde , é uma ótima escolha para as tardes.

Chá de Ervas: camomila, hortelã e erva-doce são algumas opções que ajudam a relaxar e aquecer.

Chocolate Quente

O chocolate quente é um clássico do inverno que agrada a adultos e crianças. Para além do tradicional, feito com leite, cacau em pó e açúcar, a versão cremosa , a gourmet e a sem lactose são opções que tem ganhado o público. Confira a receita do chocolate quente cremoso:

Para preparar a bebida nessa versão, são necessárias 2 xícaras de leite, 3 colheres de chocolate em pó, 4 colheres de açúcar (ou varie a quantidade a depender do seu gosto), 1 caixa de creme de leite e 1 colher de maisena.

O modo de preparo é muito simples: primeiro, dissolva a maisena em um pouco do leite e reserve. Em seguida, aqueça o resto do leite, acrescente o chocolate, o açúcar e o leite que ficou reservado e misture bem, até atingir o ponto de fervura. Depois disso, basta desligar o fogo e acrescentar o creme de leite.

Uma alternativa, se preferir não utilizar maisena, é fazer o chocolate quente cremoso a partir de uma ganache, levando 200 gramas de chocolate meio amargo, 1 caixinha de creme de leite e 4 colheres de chocolate em pó ao fogo. Em seguida, acrescente 500 ml de leite e misture bem até ferver.

Drinks para tomar no frio

Irish Coffee

Faça o irish coffee em casa e se surpreenda. Crédito: Divulgação

Essa é uma bebida muito popular nas estações mais frias, tendo surgido na Irlanda, na década de 40.

Ingredientes:

30 ml de whisky irlandês

1 colher de chá de açúcar

150 ml de café forte coado

50 ml de creme de chantilly ou leite batido

Modo de Preparo:

Primeiro, bata o creme de leite na coqueteleira e reserve. Em seguida, misture o açúcar e o whisky em uma taça, misturando bem. Acrescente o café quente e mexa, finalizando ao colocar o creme batido por cima.

Conheça um whisky irlandês de qualidade para tomar em drinks ou puro. Crédito: Divulgação

Como uma indicação de whisky irlandês a ser utilizado nessa receita (ou até para ser apreciado sozinho nos dias frios), temos o Whisky Jameson, que apresenta um leve buquê floral, se destacando por suas notas adocicadas e madeiras aromáticas.

Vinho quente

Faça o famoso 'vinho quente' em casa. Crédito: Divulgação

O vinho quente é uma bebida tradicionalmente apreciada durante as festas juninas no Brasil, mas também é perfeito para aquecer as noites frias de inverno.

Ingredientes:

1 litro de vinho tinto seco



1 xícara de açúcar



2 paus de canela



5 cravos (ou à gosto)



1 laranja cortada em rodelas



1 maçã cortada em cubos

500 ml de água

Modo de Preparo:

Em uma panela grande, adicione a água, o açúcar, a canela, e os cravos. Leve ao fogo médio e mexa até o açúcar se dissolver completamente. Acrescente as rodelas de laranja e os cubos de maçã à panela e cozinhe por cerca de 5 minutos. Reduza o fogo e adicione o vinho à panela, mexendo suavemente e aquecendo a mistura sem deixar ferver, para que o álcool não evapore completamente.

Experimente vinhos com ótimo custo-benefício. Crédito: Divulgação

Deguste vinhos tintos nos dias frios. Crédito: Divulgação

Para preparar o vinho quente, a indicação do Clube são esses vinhos tintos, puxados para um sabor mais frutado, de forma que combinam com o sabor da bebida. O Cordero Con Piel de Lobo traz uma boa acidez, com notas de frutas vermelhas e taninos de café expresso, enquanto o Sweet Red é um vinho tinto suave e fino, sendo também refrescante e fácil de beber, tendo aromas de notas florais e frutados de amora, cereja e ameixa.

Choconhaque

Descubra uma receita que tem ganhado o público. Crédito: Divulgação

O choconhaque é uma bebida quente e reconfortante, perfeita para os dias frios de inverno. A combinação de chocolate e conhaque cria uma experiência saborosa e aconchegante que é difícil de resistir.

Ingredientes:

2 xícaras de leite



1/2 xícara de creme de leite



1/2 xícara de chocolate meio amargo picado ou em gotas



1 colher de sopa de cacau em pó



2 colheres de sopa de açúcar (ajuste à gosto)



2 doses de conhaque



Chantilly para decorar (opcional)



Raspas de chocolate ou cacau em pó para decorar (opcional)



Modo de Preparo:

Em uma panela média, aqueça o leite em fogo médio, mexendo ocasionalmente até começar a formar bolhas nas bordas (não deixe ferver). Reduza o fogo e adicione o chocolate picado, o cacau em pó e o açúcar. Mexa sem parar até que o chocolate esteja completamente derretido e a mistura esteja homogênea. Retire a panela do fogo e adicione o creme de leite e o conhaque. Mexa bem e sirva. Coloque o chantilly e as raspas de chocolate por cima se desejar.

Beba um ótimo conhaque neste inverno. Crédito: Divulgação

Utilize conhaques como o Fundador, um brandy espanhol sabor baunilha cujo paladar suave e aroma amadeirado ganham diversos apreciadores no Brasil, sendo uma bebida espetacular para ser tomada sozinha, mas que ainda harmoniza muito bem neste drink.

Black Russian

Experimente o black russian, drink rápido e fácil. Crédito: Divulgação

O Black Russian é um coquetel clássico, simples e elegante, feito com apenas dois ingredientes: vodka e licor de café. As proporções são: 60 ml de vodka para 30 ml de licor de café. E, para preparar, basta encher um copo baixo com gelo e misturar as duas bebidas. E pronto! Para deixar o drink mais a sua cara, não esqueça de ajustar as quantidades de acordo com o seu paladar.

Aproveite uma vodka de qualidade neste inverno. Crédito: Divulgação

A nossa indicação de uso nesse drink é a Absolut Vodka, uma vodka saborosa, encorpada e ao mesmo tempo suave que vai elevar o patamar do seu drink e ainda te esquentar nesse inverno.

Acessórios

Para apreciar suas bebidas, alguns acessórios podem fazer toda a diferença:

Kit Caipirinha Profissional Coqueteleira 500ml 5 Peças Inox

Tenha um kit completo para fazer drinks em casa. Crédito: Divulgação

Este é um kit muito versátil e prático para quem quer fazer os próprios drinks em casa. Ele contém coqueteleira, dosador duplo, colher para drinks, socador de frutas e coador de gelo profissional. Assim, é possível fazer uma variedade deliciosa de bebidas com muita elegância, desde as famosas caipirinhas até mojitos, coquetéis e batidas.

Caneca The Office Icons Moments

Presenteie ou componha sua coleção com esta caneca cheia de referências a "The Office". Crédito: Divulgação

Um item imperdível na coleção dos fãs da série The Office. Essa caneca cheia de referências aos personagens e grandes momentos do show, como as icônicas falas "i declare... bankruptcy!" e "lord, beer me strength", é feita de cerâmica, pode ser levada ao microondas e tem estampa em alta definição. Assim, é uma ótima escolha para as suas bebidas de inverno.

Mimo Style Cafeteira Prensa Francesa

Conheça uma prensa francesa de qualidade. Crédito: Divulgação

Esta é uma das prensas francesas mais vendidas, sendo muito bem avaliada por seu material de qualidade, mecanismo simples, limpeza facilitada e design inovador que compõe sua cozinha com praticidade e elegância. Resistente tanto a baixas quanto altas temperatura (suporta desde -20ºC até 180ºC) e tem a capacidade de mudar sua experiência com bebidas como o café , que preparado na prensa francesa tem um resultado mais encorpado, com mais dulçor e acidez.

2 Caneca Rose Moscow Mule Martelada Inox 400ml

Veja canecas perfeitas para o seu moscow mule. Crédito: Divulgação

Outro item da nossa lista de acessórios que entrega estilo na cor rosé e design funcional, sendo uma ótima aquisição para sua casa, especialmente se você é fã do famoso Moscow Mule. Feita em aço inox e com banho cobreado, é uma caneca que faz toda a diferença na decoração e na hora de servir seu drink.

Estabelecimentos para aproveitar no inverno

Da esquerda para a direita: Mercearia Belmiro, Vinsel Vinhos e Bem Dita Massa. Crédito: Divulgação

O inverno oferece uma oportunidade única para explorar e desfrutar de uma variedade de bebidas que não só aquecem, mas também proporcionam momentos de conforto e prazer. Seja um chá aromático, um chocolate quente ou um whisky sofisticado, há sempre uma opção perfeita para cada ocasião e gosto. Experimente essas sugestões, aproveite os benefícios e transforme seus dias frios em momentos acolhedores e saborosos.